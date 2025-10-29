صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فضائی آلودگی ، لاہور کا دنیا بھر میں پہلا نمبر برقرار

  • پاکستان
فضائی آلودگی ، لاہور کا دنیا بھر میں پہلا نمبر برقرار

بھارتی شہر نئی دہلی کا دوسرا، ڈھاکا تیسرا ،کلکتہ چوتھا ، کراچی کا پانچواں نمبر فیصل آباد، ملتان ، بہاولپور کی فضا بھی شدید آلودہ، اسلام آباد بھی متاثر

اسلام آباد،لاہور(سٹاف رپورٹر،دنیا نیوز) لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح کے وقت فضائی آلودگی کی شدت برقرار ہے ۔لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں گزشتہ روز بھی پہلے نمبر پر رہا۔ فضائی آلودگی کے عالمی ادارے آئی کیو ایئر کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا دوسرا، ڈھاکا کا تیسرا جبکہ بھارتی شہر کلکتہ کا چوتھا نمبر ہے ۔ کراچی 165 اے کیو آئی کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے ۔لاہور شہر کی بات کی جائے تو صبح کے اوقات میں یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 410 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ بعد ازاں کم ہو کر 329 ہوا۔

لاہور کے علاقے ساندہ روڈ کا ائیر کوالٹی انڈیکس 767 ، ٹاؤن شپ کے علاقے کا 758 ، ماڈل ٹاؤن کا 574 ، علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے کا 511 اور گلبرگ تھری کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 390 ریکارڈ کیا گیا۔فیصل آباد میں پارٹیکیولیٹ میٹرز کی تعداد 622، ملتان میں 485 اور بہاولپور میں 255 ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد میں نجی ادارے نے بتایا کہ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس عالمی ادارے صحت کے مقررہ معیار سے بڑھ چکا ہے ۔ ماہرین کے مطابق کم ہوا کی رفتار اور کم درجہ حرارت کی وجہ سے آلودہ ذرات زمین کے قریب جمع رہیں گے ، جس سے دھند اور حدِ نگاہ میں کمی واقع ہو سکتی ہے ، رات گئے ، صبح سویرے اور شام کے اوقات میں آلودگی کی شدت سب سے زیادہ رہے گی کیونکہ اس دوران درجہ حرارت کم اور ہوا کا بہاؤ کمزور ہوتا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

لاہور سی سی ڈی کے مبینہ 4 پولیس مقابلے ، 6ملزم مارے گئےساتھی فرار

ملزم سے ناجائزاسلحہ برآمد

نقدی ،موٹرسائیکل چھین لی

وارداتوں میں شہری لاکھوں روپے ،قیمتی سامان سے محروم

تین افراد نے نوجوان کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

کامونکے: دوخواتین کو بچوں سمیت اغوا کرلیا گیا

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak