فضائی آلودگی ، لاہور کا دنیا بھر میں پہلا نمبر برقرار
بھارتی شہر نئی دہلی کا دوسرا، ڈھاکا تیسرا ،کلکتہ چوتھا ، کراچی کا پانچواں نمبر فیصل آباد، ملتان ، بہاولپور کی فضا بھی شدید آلودہ، اسلام آباد بھی متاثر
اسلام آباد،لاہور(سٹاف رپورٹر،دنیا نیوز) لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں صبح کے وقت فضائی آلودگی کی شدت برقرار ہے ۔لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں گزشتہ روز بھی پہلے نمبر پر رہا۔ فضائی آلودگی کے عالمی ادارے آئی کیو ایئر کے مطابق دنیا کے آلودہ ترین شہروں کی فہرست میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی کا دوسرا، ڈھاکا کا تیسرا جبکہ بھارتی شہر کلکتہ کا چوتھا نمبر ہے ۔ کراچی 165 اے کیو آئی کے ساتھ پانچویں نمبر پر ہے ۔لاہور شہر کی بات کی جائے تو صبح کے اوقات میں یہاں کا ایئر کوالٹی انڈیکس 410 ریکارڈ کیا گیا، جو کہ بعد ازاں کم ہو کر 329 ہوا۔
لاہور کے علاقے ساندہ روڈ کا ائیر کوالٹی انڈیکس 767 ، ٹاؤن شپ کے علاقے کا 758 ، ماڈل ٹاؤن کا 574 ، علامہ اقبال ٹاؤن کے علاقے کا 511 اور گلبرگ تھری کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 390 ریکارڈ کیا گیا۔فیصل آباد میں پارٹیکیولیٹ میٹرز کی تعداد 622، ملتان میں 485 اور بہاولپور میں 255 ریکارڈ کی گئی۔ اسلام آباد میں نجی ادارے نے بتایا کہ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس عالمی ادارے صحت کے مقررہ معیار سے بڑھ چکا ہے ۔ ماہرین کے مطابق کم ہوا کی رفتار اور کم درجہ حرارت کی وجہ سے آلودہ ذرات زمین کے قریب جمع رہیں گے ، جس سے دھند اور حدِ نگاہ میں کمی واقع ہو سکتی ہے ، رات گئے ، صبح سویرے اور شام کے اوقات میں آلودگی کی شدت سب سے زیادہ رہے گی کیونکہ اس دوران درجہ حرارت کم اور ہوا کا بہاؤ کمزور ہوتا ہے ۔