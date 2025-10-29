2031ء تک پولیو ختم نہ ہوا تو سالانہ 54ارب کا مزید بوجھ
پاکستان کو انسداد پولیو کیلئے گاوی، یونیسف اور امدادی اداروں کا تعاون حاصل گاوی کی امدادی ویکسین فراہمی بند ہونے سے پاکستان کو خریدنا یا تیار کرنا ہو گی
اسلام آباد (نیوز رپورٹر ) پاکستان کو پولیو کے خاتمے نہ کر سکنے کی صورت میں 2031 کے بعد سالانہ 54 ارب روپے انسداد پولیو کے اخراجات برداشت کرنے ہوں گے ، دنیا بھر میں دو ممالک پاکستان اور افغانستان پولیو سے متاثرہ ممالک میں شامل ہیں، پاکستان کو انسداد پولیو کے لیے عالمی امدادی ادارے گاوی، یونیسف سمیت امدادی اداروں کا تعاون حاصل ہے ، تاہم گاوی نے پاکستان کو 2031 کے بعد امدادی ویکسین دینا بند کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کو دو سال سے کم عمر کے بچوں کے لیے حفاظتی ویکسین اور انسداد پولیو کی ویکسین خریدنی پڑے گی یا مقامی طور پر ویکسین تیار کرنی ہو گی، گاوی نے وزارت قومی صحت کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے کہ 2031 کے بعد مفت امداد کی ویکسین فراہم نہیں کی جائے گی، وزارت قومی صحت اپنے وسائل سے بندوبست کرے ۔ پاکستان سالانہ چھ قومی و صوبائی انسداد پولیو مہم منعقد کرتا ہے ، وزارت قومی صحت کے انسداد پولیو مہم پر سالانہ 54 ارب روپے اخراجات ہوتے ہیں جو 2031 کے بعد پاکستان کو خود برداشت کرنے ہوں گے ۔