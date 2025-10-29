اسلام آباد:ڈینگی میں اضافہ 282مقامات پر لاروا برآمد
اسلام آباد ، راولپنڈی (نیوز رپورٹر، خصوصی نامہ نگار) اسلام آباد میں ڈینگی میں اضافہ ہونے لگا، 282 مقامات پر مثبت لاروا برآمد ہوا، جڑواں شہروں میں 62 نئے کیسز رپورٹ، 97افراد زیر علاج ہیں۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں اسلام آباد میں ڈینگی کے 30نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ، ہسپتالوں میں 62مریض زیرِ علاج ہیں۔ بارہ کہو میں سب سے زیادہ 4 مریض رپورٹ ہوئے ۔ سرویلنس ٹیموں نے 41 ہزار 776 مقامات کا معائنہ کیا،4 کمرشل سائٹس اور 278 گھروں میں مثبت لاروا کی نشاندہی پر 15 مریضوں کے گھروں اور 539 آس پاس کی رہائش گاہوں پر سپرے کیا گیا، 10 ہزار سے زائد بالغ مچھر پکڑے گئے ، متعدد بریڈنگ سائٹس ختم کی گئی ہیں، سرویلنس اور فوگنگ جاری ہے ۔ ادھر راولپنڈی میں 24گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 32 کیسز رپورٹ ہوئے ۔ ڈینگی مچھروں کے حملوں نے صورتحال تشویش ناک کردی ۔ ڈینگی کیسز کی تعداد 1764 ہو گئی ، 35 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیرِ علاج ہیں۔ 60 لاکھ 45 ہزار گھروں کی چیکنگ، 1 لاکھ 71 ہزار 838 مقامات پر سرویلنس کی گئی جبکہ 76 ہزار 598 مقامات پر لاروا برآمد ہوا۔