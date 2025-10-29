صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد:ڈینگی میں اضافہ 282مقامات پر لاروا برآمد

  • پاکستان
اسلام آباد:ڈینگی میں اضافہ 282مقامات پر لاروا برآمد

اسلام آباد ، راولپنڈی (نیوز رپورٹر، خصوصی نامہ نگار) اسلام آباد میں ڈینگی میں اضافہ ہونے لگا، 282 مقامات پر مثبت لاروا برآمد ہوا، جڑواں شہروں میں 62 نئے کیسز رپورٹ، 97افراد زیر علاج ہیں۔

ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کی رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں اسلام آباد میں ڈینگی کے 30نئے کیسز کی تصدیق ہوئی ، ہسپتالوں میں 62مریض زیرِ علاج ہیں۔ بارہ کہو میں سب سے زیادہ 4 مریض رپورٹ ہوئے ۔ سرویلنس ٹیموں نے 41 ہزار 776 مقامات کا معائنہ کیا،4 کمرشل سائٹس اور 278 گھروں میں مثبت لاروا کی نشاندہی پر 15 مریضوں کے گھروں اور 539 آس پاس کی رہائش گاہوں پر سپرے کیا گیا، 10 ہزار سے زائد بالغ مچھر پکڑے گئے ، متعدد بریڈنگ سائٹس ختم کی گئی ہیں، سرویلنس اور فوگنگ جاری ہے ۔ ادھر راولپنڈی میں 24گھنٹوں میں ڈینگی کے مزید 32 کیسز رپورٹ ہوئے ۔ ڈینگی مچھروں کے حملوں نے صورتحال تشویش ناک کردی ۔ ڈینگی کیسز کی تعداد 1764 ہو گئی ، 35 مریض مختلف ہسپتالوں میں زیرِ علاج ہیں۔ 60 لاکھ 45 ہزار گھروں کی چیکنگ، 1 لاکھ 71 ہزار 838 مقامات پر سرویلنس کی گئی جبکہ 76 ہزار 598 مقامات پر لاروا برآمد ہوا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

پہلا ٹی 20 : پاکستان کو جنوبی افریقہ کے ہاتھوں 55 رنز سے شکست

سعودی عرب میں دنیا کا پہلا ‘سکائی اسٹیڈیم’ تعمیر کرنے کا فیصلہ

ویرات کوہلی 50سال تک کھیل سکتے ہیں:ڈیوڈ وارنر

ایشین گیمز میں بھارت کی نمائندگی کرنیوالی ایتھلیٹ کی خودکشی

کہا گیا بھارت ہے ، ہلکا ہاتھ رکھیں:میچ ریفری کرس براڈ

قومی ٹیم میں وکٹ کیپرز نہیں، سٹاپرز آ گئے ہیں:راشد لطیف کا شکوہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
Dunya Bethak