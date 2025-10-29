مبینہ خودکشی معاملہ،انکوائری کمیٹی کاعدیل اکبرکے گھرکادورہ
مرحوم افسر کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش،اہلِ خانہ کو مکمل انصاف کی یقین دہانی
اسلام آباد (کرائم رپورٹر )اسلام آباد پولیس کے ایس پی عدیل اکبر کی مبینہ خودکشی کے معاملے پر تحقیقات میں اعلیٰ سطح انکوائری کمیٹی نے واقعہ کے حتمی نتائج مرتب کرنے کیلئے کام تیز کر دیا ہے ۔ ذرائع کے مطابق انکوائری کمیٹی کو موصول ہونے والے ریکارڈ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایس پی عدیل اکبر پروموشن نہ ملنے کے باعث شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھے ۔ انہیں دو مرتبہ پروموشن بورڈ سے انکوائری کی بنیاد پر ڈیفر کیا گیا جبکہ رواں سال جنوری میں وہ بلوچستان انکوائری سے کلیئر ہو چکے تھے تاہم اس دوران ان کے خلاف ہونے والی انکوائری کے کلیئر ہونے تک ترقی کا بورڈ گزر چکا تھا ۔ تین ڈی آئی جیز پر مشتمل انکوائری کمیٹی نے کامونکی میں مرحوم اے ایس پی کے گھر کا دورہ کیا جہاں انہوں نے عدیل اکبر کے والد اور بھائیوں سے ملاقات کی ۔ کمیٹی نے مرحوم افسر کی خدمات کو خراجِ عقیدت پیش کیا اور اہلِ خانہ کو مکمل انصاف کی یقین دہانی کرائی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ انکوائری کمیٹی اب اسٹیبلشمنٹ ڈویژن سے موصول ریکارڈ اور خط و کتابت کا تفصیلی جائزہ لے رہی ہے ،اعلیٰ سطح کمیٹی کی رپورٹ آئندہ چند روز میں وزارتِ داخلہ اور اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو ارسال کئے جانے کا امکان ہے ۔