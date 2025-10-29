صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخوا:سونے کی کان کنی پر عائد پابندی میں 30 دن کی توسیع

  • پاکستان
پشاور (آئی این پی) خیبرپختونخوا حکومت نے سونے کی کان کنی پر عائد پابندی میں 30 دن کی توسیع کردی۔

 محکمہ داخلہ کے مطابق دفعہ 144 کے تحت پابندی کا اطلاق صوابی، نوشہرہ، کوہاٹ اور ملحقہ علاقوں میں دریائے سندھ اور دریائے کا بل کے کناروں پر ہوگا جہاں غیر قانونی کان کنی کی جارہی ہے ۔ غیرقانونی کان کنی سے دریا کے کناروں کو نقصان پہنچ رہا جب کہ امن و امان کے مسائل، مقامی تنازعات اور سمگلنگ کے امکانات بھی ہیں۔ محکمہ داخلہ کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ اور پولیس کو سونے کی غیرقانونی کان کنی میں استعمال ہونے والی مشینری، گاڑیاں اور آلات ضبط کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔

