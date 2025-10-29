سپریم کورٹ بادشاہ نہیں مگراسے انصاف کااختیار:جسٹس ڈوگر
آپ نے چھ ماہ سے ایک شخص کے اثاثے فریز کر رکھے ہیں،نیب پراسیکیوٹرسے مکالمہ جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں احتساب عدالت کا فیصلہ معطل کرنے کی استدعا مسترد
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے ) اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں نیب کی اپیل پر احتساب عدالت کا فیصلہ فوری معطل کرنے کی استدعا مسترد کر دی ۔ گزشتہ روز چیف جسٹس سرفراز ڈوگر اور جسٹس خادم حسین سومرو پر مشتمل ڈویژن بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ ڈپٹی پراسیکیوٹر جنرل نیب نے مؤقف اپنایا کہ احتساب عدالت نے سمٹ بینک کے 12 ارب روپے کے منجمد کردہ شیئرز ڈی فریز کر کے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ، عدالت نے کہا احتساب عدالت نے وجوہات بیان کی ہیں کہ کیوں یہ آرڈر دیا گیا۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے ریمارکس دیئے کہ آپ نے چھ ماہ سے ایک شخص کے اثاثے فریز کر رکھے ہیں، سپریم کورٹ بادشاہ نہیں مگر اسے مکمل انصاف کا اختیار ہے ۔ عدالت نے نیب کو کیس سے متعلق تمام دستاویزات متفرق درخواست کے ذریعے جمع کرانے کی ہدایت کر دی ۔