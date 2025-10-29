پنجاب اسمبلی :دی اورئین انٹرنیشنل یونیورسٹی سمیت کئی بل منظور
پنجاب بورڈز آف انٹرمیڈیٹ ایجو کیشن ترمیمی آرڈیننس کمیٹی کے سپرد اپوزیشن نے پری بجٹ بحث پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا ، رانا ارشد
لاہور(سیاسی نمائندہ)پنجاب اسمبلی کااجلاس 2گھنٹے 20منٹ کی تاخیر سے سپیکر ملک محمد احمد خان کی صدارت میں شروع ہوا،اجلاس کے آغاز پر مسلم لیگ ن کے چیف وہپ رانا محمد ارشد کی اپوزیشن پر تنقید، رانا محمد ارشد کا کہنا تھا کہ پری بجٹ بحث پر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا گیا،پری بجٹ بحث میں محکموں نے دیکھنا تھا کہ کتنے محکموں میں کتنا پیسہ لگا، اتنی غیر سنجیدہ اپوزیشن کبھی اسمبلی تاریخ میں نہیں دیکھی،شرانگیزی و فتنہ پھیلانا اپوزیشن کا کام رہ گیا ہے ،جواب میں سپیکر ملک محمد احمد خان نے کہا کہ حکومتی بینچوں کو دیکھیں کوئی ایک وزیر بھی نظر آرہا ہے ،جب کورم کی نشاندہی ہوتی ہے تو آپ کے ممبر کہاں ہوتے ہیں۔
وزیر قانون رانا محمد اقبال نے تحاریک التوائے کار کے سوالات سمیت دیگر ایجنڈا کے جوابات کیلئے ایک ہفتہ میں مجتبیٰ شجاع الرحمن کے ذریعے نمٹانے کی یقین دہانی کروا دی، پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں دی اورئین انٹرنیشنل یونیورسٹی بل ،دی بہاؤ الدین زکریا یونیورسٹی ترمیمی بل 2025ء دی یونیورسٹی آف آرٹیفیشل انٹیلیجنس اینڈ ایمرجنگ سائنسز بل 2025ء دی مکبر یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی گجرات ترمیمی بل 2025پیش کیا، پینل آف چیئرپرسن سمیع اللہ خان نے تمام بلوں کو دو ماہ کیلئے متعلقہ کمیٹیوں کے سپرد کردیا، پنجاب اسمبلی میں پنجاب اسمبلی نے نیشنل یونیورسٹی آف ٹوبہ ٹیک سنگھ بل 2025،دی پنجاب ڈسٹیٹیوٹیو اینڈ نیگلیکٹیو چلڈرن ترمیمی بل 2025ء ،دی گرینڈ ایشین یونیورسٹی سیالکوٹ ترمیمی بل 2025ء پنجاب اسمبلی سے منظور کروا لیا، پنجاب اسمبلی میں حکومت نے دی گنج شکر یونیورسٹی بل 2025ء کثرت رائے سے منظور کر لیا،پنجاب اسمبلی میں دی پنجاب ٹورازم اینڈ ہیریٹیج اتھارٹی بل 2025ء، دی پنجاب مائنز اینڈ منرلز بل 2025 اور دی شوگرکین ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ بل 2025ء بھی پیش کردیاگیا۔ پنجاب اسمبلی کااجلاس غیر معینہ مدت کے لئے ملتوی کردیاگیا۔