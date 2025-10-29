کوہستان سکینڈل ، ملزم کے گھر سے 115 تولے سونا برآمد
6کروڑ کا پلاٹ بھی نکلا، 3 کروڑ کی ٹرانزیکشن پرسب انسپکٹر گرفتار:نیب ذرائع
پشاور(مانیٹرنگ ڈیسک)کوہستان سکینڈل میں اہم پیش رفت ، نیب نے ملزم کے گھر سے 115 تولے سونا برآمد کرلیا۔ رپورٹ کے مطابق مرکزی ملزم قیصر اقبال کے ساتھی اور دست راست بلال شاہ کے گھر پر نیب نے چھاپہ مارا، نیب نے ملزم بلال شاہ کے گھر سے 115 تولے سونا برآمد کیا، ملزم کا ابیٹ آباد میں 6 کروڑ روپے مالیت کا ایک پلاٹ بھی نکلا ہے ۔ نیب ذرائع کاکہنا ہے کوہستان سکینڈل میں پولیس سب انسپکٹر نصیرالدین کو بھی گرفتار کیا گیا ہے ، ملزم کے اکاؤنٹس میں ساڑھے تین کروڑ کی ٹرانزیکشن کی گئی ، مرکزی ملزم قیصر اقبال نے رقم منتقل کی ہے ۔نیب ذرائع کے مطابق نیب نے مرکزی ملزم قیصر اقبال کا ایک اور قیمتی بنگلہ منجمد کیا ہے ، بنگلے کی مالیت تقریبا ً6 کروڑ روپے ہے ، ملزم نے پراپرٹی اپنے بھائی کے نام پر خریدی تھی۔