پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ، خیبر پختو نخوا کابینہ کے حوالے سے اہم فیصلے
پشاور(دنیا نیوز)وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا محمد سہیل آفریدی کے زیرِ صدارت پارلیمانی پارٹی کا اجلاس وزیرِاعلیٰ ہاؤس میں ہوا۔ اجلاس میں سپیکر صوبائی اسمبلی بابرسلیم سواتی سمیت تحریک انصاف کے ممبرانِ صوبائی اسمبلی شریک تھے۔۔۔
جس میں صوبائی کابینہ کی تشکیل نو کے حوالے سے اہم فیصلے کیے گئے ۔اِس حوالے سے باوثوق ذرائع نے بتایا کہ اجلاس میں اراکین پاکستان تحریک انصاف نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں مختصر کابینہ تشکیل دینے کا فیصلہ کیا جس کے بارے میں کل تک فیصلہ متوقع ہے ۔ذرائع نے مزید یہ بھی بتایا کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے تمام اراکین کو اعتماد میں لے لیا،جب کہ کابینہ اراکین کا انتخاب وزیر اعلیٰ اپنی مرضی کے مطابق کریں گے ۔