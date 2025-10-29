صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • پاکستان
اسلام آباد(نمائندہ دنیا)وزیراعلی ٰخیبر پختوانخوا سہیل آفریدی کی نااہلی کیلئے درخواست الیکشن کمیشن میں دائر کر دی گئی۔ درخواست ہائیکورٹ کے وکیل صبغت اللہ شاہ نے دائر کی۔

درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ وزیراعلی ٰخیبر پختوانخوا سہیل آفریدی نے بار الیکشنز میں انصاف لائرز فورم کے وکلاء کی حمایت کی، آئی ایل ایف کے امیداروں کی حمایت وزیراعلیٰ کی بدنیتی ظاہر کرتی ہے ،سہیل آفریدی نے آرٹیکل،2اے ،4،5،6،9اور25کی کھلم خلاف ورزی کی، سہیل آفریدی کا اقدام ممبر اسمبلی اور بطور وزیراعلیٰ نااہلی کے زمرے میں آتا ہے۔

