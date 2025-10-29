صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سوئی ناردرن گیس، قیمت 189 روپے بڑھانے کی درخواست

  پاکستان
سوئی ناردرن گیس، قیمت 189 روپے بڑھانے کی درخواست

اوسط قیمت 1 ہزار 955روپے 50پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کرنیکی استدعا سوئی سدرن نے 125روپے 41پیسے کا اضافہ مانگا،7اور 11نومبر کو سماعت

اسلام آباد(مانیٹر نگ ڈیسک ،نیوزایجنسیاں) سوئی ناردرن نے گیس کی قیمت میں اوسطا ً189روپے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کیلئے اوگرا میں درخواست جمع کرادی، درخواست میں رواں مالی سال کیلئے قیمت میں اضافہ مانگا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق سوئی ناردرن نے گیس کی اوسط قیمت 1 ہزار 955روپے 50پیسے مقرر کرنے کی درخواست کی ہے ۔سوئی ناردرن کی موجودہ اوسط گیس قیمت 1ہزار 766روپے 50پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو ہے۔

ذرائع کے مطابق درخواست میں 52ارب 95کروڑ روپے ریونیو شارٹ فال کا تخمینہ لگایا گیا ہے ۔درخواست میں سوئی ناردرن نے 316روپے 64پیسے فی یونٹ کاسٹ آف ایل این جی سروس کی مد میں بھی مانگے ہیں۔سوئی ناردرن کی درخواست پر اوگرا میں سماعت 7نومبر کو ہوگی۔دوسری جانب سوئی سدرن گیس کمپنی نے سندھ اور بلوچستان کے صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں 125 روپے 41 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو اضافے کیلئے درخواست دی ہے اور کہا گیا ہے کہ اوسط قیمت 1783 روپے 96 پیسے فی ایم ایم بی ٹی یو مقرر کی جائے ،درخواست پر عوامی سماعت 11 نومبر کو کراچی میں ہوگی۔

