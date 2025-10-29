صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

10 لاکھ فائلرزکی آمدن صفر یا انتہائی کم ظاہر:ایف بی آر

  • پاکستان
ٹیکس چوری بے نقاب کرنے کیلئے دو ہزار آڈیٹرز کی خدمات لے لیں 8 لاکھ 53 ہزارفائلرز کو پیغامات بھجوادئیے :چیئرمین ایف بی آر

اسلام آباد(مانیٹرنگ ڈیسک)فیڈرل بورڈ آف ریونیو (ایف بی آر)کو رواں سال اب تک 55 لاکھ انکم ٹیکس ریٹرنز موصول ہو چکے ہیں، ایف بی آر کے مطابق تقریباً 10 لاکھ ٹیکس دہندگان نے پچھلے مالی سال کے مقابلے میں اس سال صفر یا انتہائی کم آمدن ظاہر کی  ہے ، جس سے شبہ ہے کہ بعض افراد جان بوجھ کر اپنی آمدن کم ظاہر کر کے ٹیکس چوری کر رہے ہیں۔ایف بی آر کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے بتایا کہ ہم نے 9 لاکھ 77 ہزار ایسے ریٹرنز کی نشاندہی کی ہے جن میں گزشتہ سال کے مقابلے میں کم آمدن ظاہر کی گئی ہے ، جبکہ بعض برآمد کنندگان نے تو نقصان ظاہر کیا ہے۔

ذرائع کے مطابق ایف بی آر نے فیصلہ کیا ہے کہ 31 اکتوبر 2025 کی آخری تاریخ گزرنے کے بعد ان ٹیکس دہندگان کو نوٹس بھیجے جائیں گے جنہوں نے غیر معمولی حد تک کم آمدن ظاہر کی ہے ۔ انہیں اپنی ریٹرنز دوبارہ جمع کرانے کا موقع دیا جائے گا، بصورتِ دیگر ان کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی جائے گی۔ ادارے نے اس مقصد کے لیے دو ہزار آڈیٹرز کی خدمات بھی حاصل کر لی ہیں تاکہ وسیع پیمانے پر مؤثر آڈٹ ممکن بنایا جا سکے ۔ایف بی آر کے چیئرمین راشد محمود لنگڑیال کے مطابق ادارے نے اب تک 8 لاکھ 53 ہزار ٹیکس فائلرز کو پیغامات بھیجے ہیں جن میں انہیں آگاہ کیا گیا ہے کہ ایف بی آر کے پاس ان کے مالی لین دین کا مکمل ریکارڈ موجود ہے اور فائلرز کو مشورہ دیا ہے کہ وہ اپنی ریٹرنز انتہائی احتیاط کے ساتھ جمع کرائیں تاکہ کسی قانونی پیچیدگی سے بچا جا سکے ۔

