طالبان کو واپس تورا بورا بھیجنے کی وارننگ:کسی بھی دہشتگردانہ حملے یا خودکش دھما کے کا مزہ چکھا دینگے،انہوں نے ہمارے عزم و حوصلے کا غلط اندازہ لگایا:وزیر دفاع
طبل جنگ بجا کر یہ بظاہر افغان عوام میں بگڑتی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ،پاکستان سلطنت نہ افغانستان کبھی سلطنتوں کا قبرستان رہا،عوام کو تباہ کرنے پر بضد ہیں تو پھر جوہونا ہے وہ ہو:خواجہ آصف پاکستان کے اندر ہردہشتگردی واقعہ میں کوئی نہ کوئی افغان شہری ملوث ہوتا ،اب تو سرحد پر حملے شروع کردئیے ،افغان طالبان کا ہر موقع پر بھارت سے رجوع بدنیتی :عطا تارڑ، دنیا مہر بخاری کیساتھ میں گفتگو
سیالکوٹ،اسلام آباد(نمائندہ دنیا،دنیا نیوز، مانیٹرنگ ڈیسک)وزیر دفاع خواجہ آصف نے افغان طالبان کوواپس تورا بورا بھیجنے کی وارننگ دیتے ہوئے کہا جنگ کے خواہاں طالبان عناصر نے ہمارے عزم و حوصلے کا غلط اندازہ لگایا ، اگر لڑائی پر آمادہ ہیں تو دنیا ان کی دھمکیوں کو محض ایک تماشا سمجھے گی ،کسی بھی دہشت گردانہ حملے یا خودکش دھماکے کا مزہ چکھا دیں گے ۔استنبول مذاکرات کے بے نتیجہ ہونے پرسماجی رابطے کی ویب سائٹ ‘ایکس’پر اپنے بیان میں خواجہ آصف نے کہاکہ افغان طالبان رجیم مسلسل برادر ممالک سے مذاکرات کیلئے درخواست کر رہی تھی،برادر ممالک کی درخواست پر پاکستان نے افغان طالبان رجیم کے ساتھ امن کی خاطر مذاکرات کی پیشکش کو قبول کیا۔
وزیر دفاع نے کہا کہ بعض افغان حکام کے زہریلے بیانات یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طالبان رجیم میں انتشار اور دھوکا دہی بتدریج موجود ہے ،پاکستان یہ واضح کرتاہے کہ طالبان رجیم کو ختم کرنے یا انہیں غاروں میں چھپنے پر مجبور کرنے کیلئے پاکستان کواپنی پوری طاقت استعمال کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں،اگر ضرورت پڑی تو ہم انہیں تورا بورا جیسے مقامات پر شکست دیکر لوگوں کیلئے مثال بنا سکتے ہیں جو اقوام عالم کیلئے دلچسپ منظر ہوگا۔انہوں نے کہا کہ افسوس ہوتا ہے کہ طالبان رجیم صرف اپنی قابض حکمرانی اور جنگی معیشت کو بچانے کے لیے افغانستان کو ایک اور تنازع میں دھکیل رہی ہے ،اپنی کمزوری اور جنگی دعو ئوں کی حقیقت کو جانتے ہوئے طبل جنگ بجا کر بظاہر افغان عوام میں اپنی بگڑتی ہوئی ساکھ بچانے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔اگر افغان طالبان پھر بھی دوبارہ افغانستان اور اس کے معصوم عوام کو تباہ کرنے پر بضد ہیں تو پھر جو بھی ہونا ہے وہ ہو۔جہاں تک سلطنتوں کے قبرستان کے بیانیے کا تعلق ہے ، پاکستان یقینی طور پر خود کوئی سلطنت ہونے کا دعویدار نہیں ہے ، تاہم افغانستان کبھی سلطنتوں کا قبرستان نہیں رہا، درحقیقت اپنے ہی لوگوں کے لیے ایک قبرستان ہے ۔
تاریخی اعتبار سے افغانستان ہمیشہ بڑی طاقتوں کے کھیل کا میدان ضرور رہا ہے ۔وزیر دفاع نے کہا کہ طالبان کے وہ جنگجو جو خطے میں بدامنی پھیلانے میں اپنا ذاتی فائدہ دیکھ رہے ہیں سمجھ لیں کہ انہوں نے شایدپاکستانی عزم اور حوصلے کو غلط انداز میں لیا ہے ،اگر طالبان رجیم لڑنے کی کوشش کرے گی تو دنیا دیکھے گی کہ ان کی دھمکیاں صرف دکھاوا تھیں۔انہوں نے کہا کہ پاکستان اپنی سرزمین پر کسی بھی دہشت گردانہ یا خودکش حملے کو برداشت نہیں کرے گا اور کسی بھی مہم جوئی کا جواب سخت اور کڑوا ہوگا، طالبان رجیم کو چاہیے کہ اپنے انجام کا حساب ضرور رکھیں، کیونکہ پاکستان کے عزم اور صلاحیتوں کو آزمانا ان کے لیے بہت مہنگا ثابت ہوگا۔ علاوہ ازیں عطا اللہ تارڑ نے دنیا نیوز کے پروگرام\\\\\\\'\\\\\\\' دنیا مہربخاری کے ساتھ\\\\\\\'\\\\\\\' میں گفتگو کرتے ہوئے کہا افغان طالبان کے پاس اسلام آباد پر حملے کی صلاحیت نہیں ، پاک فوج نے 4 گنا بڑے دشمن بھارت کو دھول چٹائی ہے ،جب بھی پاکستان کے اندر کوئی بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی افغان شہری ملوث ہوتا ہے ،اب تو اس کی سرزمین کے استعما ل ہونے کے ساتھ انہوں نے سرحد پر حملے شروع کردئیے ہیں،پاکستان کا حق ہے کہ ان کو جواب دیں،افغان طالبان کا ہر موقع پر بھارت سے رجوع کرنا ان کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے ۔
راولپنڈی (خصوصی نیوز رپورٹر،دنیا نیوز)خیبر پختونخوا کے ضلع کُرم میں سکیورٹی فورسز کے آپریشن کے دوران انڈین سپانسرڈ 7خوارجی ہلاک کردئیے گئے جبکہ کیپٹن نعمان سلیم سمیت 6جوان شہید ہوگئے۔پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ (آئی ایس پی آر)کے مطابق فورسز نے ضلع کرم کے علاقے ڈوگر میں انٹیلی جنس بنیادوں پر آپریشن کیا اِس دوران شرپسندوں نے جوانوں پر فائرنگ کردی۔ اہلکاروں نے بھی بھر پور جواب دیتے ہوئے فتنہ الخوارج کے 7 دہشت گردوں کو منطقی انجام تک پہنچایا۔
ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا کہ مارے گئے دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد کرلیا گیا،شدید فائرنگ کے تبادلے میں کیپٹن اور 5 بہادر سپوت شہید ہوگئے ۔آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں کیپٹن نعمان سلیم میانوالی، حوالدار امجد علی صوابی، نائیک وقاص احمد راولپنڈی، سپاہی اعجاز علی شکارپور، سپاہی محمد ولید صوابی اور سپاہی محمد شہباز خیرپور شامل ہیں۔ترجمان پاک فوج کا کہنا تھا علاقے میں موجود دیگر خوارج کے خاتمے کے لیے کلیئرنس آپریشن جاری ہے ، سکیورٹی فورسز بھارتی سپانسرڈ دہشت گردی کا مکمل خاتمہ کرنے کے لیے پرعزم ہیں، بہادر جوانوں کی قربانیاں ہمارے اس عزم کو مزید مضبوط کرتی ہیں۔