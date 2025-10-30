600افراد ہلاک ہوئے تو لاشیں کہاں گئیں؟:مریم نواز
فساد روکنا ریاست کا فرض:وزیراعلیٰ، سیل مساجدکا انتظام تنظیم المدارس اہل سنت کے سپرد بے گناہ ثابت ہونے والے افراد کو رہا کیا جائے :اتحادبین المسلمین کمیٹی کے اجلاس سے خطاب
لاہور(دنیانیوز،مانیٹرنگ ڈیسک) وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے کہاہے کہ فتنہ وفسا د روکنا ریاست کا فرض ہے ، نبی پاک ؐ کے ساتھ عشق کا دعویٰ کرنے والے کچھ لوگ بندوق اٹھا کر تشدد کا راستہ اپناتے ہیں، یاست یا مذہب کی آڑ میں انتہاپسندی ، راستے بند کرنا، لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنا، عمارتوں کو نقصان پہنچانا قبول نہیں،جو سیاسی یا مذہبی جماعت ہتھیار اٹھاتی ہے تو سیاسی یا مذہبی جماعت نہیں رہتی۔ اڈیالہ میں بیٹھا ہوا شخص 400، 600 لوگ جاں بحق ہونے کا ٹویٹ کرتا ہے ،دو سال سے جیل میں ہے پھر بھی فتنہ انگیزی سے باز نہیں آتا،سینکڑوں لوگوں کے جاں بحق ہونے کا جھوٹ پھیلایا جاتا ہے اگر سچ تھا تو لاشیں کہاں ہیں، ہزاروں زخمی ہوئے تو کن ہسپتالوں سے علاج کرایا گیا، زخمی اور قتل ہونے وا لوں کی ویڈیو نہیں بنی بلکہ چھاپوں اوربرآمدگیوں کی ویڈیوز سامنے آئیں۔وزیراعلیٰ کی زیر صدارت اتحادبین المسلمین کمیٹی کا غیر معمولی اجلاس گزشتہ روز ہوا۔
اجلاس میں تمام مکاتب فکر کے علمائے کرام نے حکومت پنجاب کے اصولی موقف کی بھرپور حمایت کر دی۔ اجلاس میں سیل ہونے والی مساجدکا انتظام تنظیم المدارس اہل سنت کے سپرد کرنے کی ہدایت کی گئی، وزیراعلیٰ نے بے گناہ ثابت ہونے والے افراد کی فوری رہائی کا حکم دیا اورباعزت طریقے سے گھر چھوڑنے کی ہدایت کی ۔ مذہبی علامات اور مقدس ناموں والے پوسٹرو بینرزکی تکریم برقرار رکھنے کاکہاگیا۔مساجد کے آئمہ کرام کیلئے 25ہزار ر وپے وظیفہ مقررکرنے اورمساجد میں اذان اور خطبہ کی اجازت دینے پر اتفاق کیا گیا۔ علمائے کرام سے رابطوں کے لئے صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق اور سیکرٹری لاء اینڈ آرڈر کوفوکل پرسن مقرر کردیا گیا۔بریفنگ میں بتایاگیا کہ بے گناہ افراد کی رہائی کے لئے 15 پر رپورٹ کی جاسکتی ہے ۔
مریم نواز نے اجلاس سے خطاب میں کہا کہ دین کا صحیح راستہ دکھا کر آسانی پیدا کرنے والے علما ہمارا فخر ہیں۔ اللہ اور نبی کریم ؐ کے ماننے والوں کو سرٹیفکیٹ کی ضرورت کا احساس تکلیف دہ ہے ،رحمتہ ا للعالمینؐ کا نام لیکر حکم دینا پولیس والوں کو چھوڑنا نہیں یہ کیسا فعل ہے ۔ سچے عاشقان رسولؐ نبی کریم کا نام سنیں تو فرط محبت سے آنسو جاری ہوجاتے ہیں، عشق رسولؐ کا دعویٰ کرنے والوں کے ہاتھ میں بندوق اورکیلوں والے ڈنڈے کس نے تھمائے ،سوچنے کی بات ہے کہ ریاست کو ایکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ علما ئے کرام سے ہاتھ جوڑ کر عوام کی درست سمت میں رہنمائی کی درخواست کرتی ہوں۔ غزہ معاہدے پر فلسطینی خوشیاں منارہے تھے اور یہاں اسلام آباد پر چڑھائی کا اعلان ہورہا تھا، ایک بار بھی شرپسند جماعت والوں کی زبان سے فلسطین کی حمایت میں ایک لفظ تک نہیں سنا گیا۔ فلسطین کے حق کے بجائے پولیس والوں کو مارنے کے اعلانات کئے جارہے تھے ۔ان کا کہناتھاکہ چادر اور چار دیواری کا تقدس ضروری ہے ، عوام کی خدمت، انصاف اور حفاظت کے لئے اللہ تعالیٰ کو جوابدہ ہوں ۔ تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے سربراہ مفتی منیب الرحمن نے کہا کہ موجودہ حالات امن وسکون اور سلامتی کا تقاضا کرتے ہیں، لاؤڈ سپیکر اور خطبے پر پابندی نہیں لیکن قانون شکنی پر معین طریقے سے کارروائی کی جائے گی۔
ڈاکٹر راغب نعیمی نے کہا کہ شرپسندوں کو کسی صورت ریلیف نہیں ملنا چاہئے ۔ صاحبزادہ اسد عبید نے کہا کہ پاکستان ہم نے بنایا ،حفاظت ہماری ذمہ داری ہے ، انتشار پسند آلہ کار بنے ہیں۔ڈاکٹر محمد حسین اکبر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظالموں کے شر سے محفوظ رکھے ۔ضیا اللہ شاہ بخاری نے کہا کہ مکار دشمن فکری یکجہتی کو پار ہ پارہ کرنے کی ناکام کوشش کررہا ہے ۔بعدازاں وزیراعلیٰ سے امریکی قونصل جنرل سٹیٹسن سینڈرس نے ملاقات کی۔ مریم نواز نے امریکی سرمایہ کاروں کوپنجاب میں شاندار مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی اورکہا کہ پاکستان اور امر یکا کے دو طرفہ تعلقات میں بہتری خوش آئند ہے ۔ وزیراعلیٰ نے ترکیہ کے قومی دن پر ترک قوم اور صدر رجب طیب اردوان کو دلی مبارکباد دی اورتہنیتی پیغام میں کہا کہ پاکستان اور ترکیہ کے مابین دوستی کی بنیاد اخوت اور بھائی چارہ ہے ،دعا گو ہوں کہ پاکستان اور ترکیہ کا رشتہ ہمیشہ قائم و دائم رہے ۔