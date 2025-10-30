اچکزئی اپوزیشن لیڈر،مولانا فضل الرحمٰن کا اتفاق
پی ٹی آئی وفد کی سربراہ جے یو آئی سے ملاقات، اپوزیشن کو متحد کرنے میں کردار کی درخواست سینیٹ الیکشن پر حمایت کی اپیل ،امن کیلئے جرگہ بلانے کی تجویز کا جے یو آئی سربراہ نے خیرمقدم کیا
اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے ، مانیٹرنگ ڈیسک )جمعیت علمائے اسلام (ف)نے قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف کے عہدے کے لیے پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے محمود خان اچکزئی کو نامزد کرنے پر تحریک انصاف کی حمایت کرنے پر اتفاق کر لیا۔جے یو آئی (ف) کی جانب سے ایکس پر جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی وفد اسلام آباد میں مولانا فضل الرحمٰن کی رہائش گاہ پر پہنچا، جے یو آئی قیادت نے محمود خان اچکزئی کی نامزدگی کی حمایت پر رضامندی ظاہر کی۔ وفد میں اسد قیصر، جنید اکبر، اور شہرام خان ترکئی شامل تھے ، جبکہ جے یو آئی (ف) کے سربراہ کے ہمراہ مولانا صلاح الدین ایوبی، جلال الدین اور مولانا اسجد محمود موجود تھے ۔بیان میں کہا گیا کہ ملاقات کے دوران پی ٹی آئی وفد نے جے یو آئی (ف)کے سربراہ سے درخواست کی کہ وہ پارلیمان میں اپوزیشن کو متحد کرنے میں کردار ادا کریں اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے جے یو آئی (ف)سے خیبرپختونخوا سے خالی سینیٹ کی نشست کے معاملے پر تعاون کی اپیل کی۔مزید یہ کہ دونوں جماعتوں کے درمیان موجودہ سیاسی اور علاقائی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔بیان کے مطابق پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر ایک قومی جرگہ بلانے کی تجویز پر بھی جے یو آئی (ف) کے سربراہ سے مشاورت کی، فضل الرحمٰن نے اس تجویز کا خیرمقدم کیا۔تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ایکس اکاؤنٹ پر بعد ازاں جاری کردہ پوسٹ میں بتایا گیا کہ اسد قیصر نے فضل الرحمٰن سے ملاقات کی ۔ محمود اچکزئی کو تفصیلات بتائیں اور انہیں اعتماد میں لیا۔پوسٹ میں مزید کہا گیا کہ ملاقات کے دوران فیصلہ کیا گیا کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان نومبر میں ملک بھر میں عوامی اجتماعات کا انعقاد کرے گی۔