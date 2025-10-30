کمزوراداروں سے کرپشن بڑھے گی،نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہونے چاہئیں:میاں عامر محمود
لوکل گورنمنٹ الیکشن ہو بھی جائیں تو کام کا موقع نہیں دیا جاتا،چھوٹے صوبے بنانے سے اخراجات کم ہوں گے پنجاب میں لاہور،سندھ میں کراچی، خیبرپختونخوا میں پشاور اور بلوچستان میں کوئٹہ کے سوا کہیں ترقی نظر نہیں آتی نئی لیڈر شپ نوجوان اور متوسط طبقے سے آنی چاہیے ،پشاور میں خطاب ، گورننس ماڈل بدلنا ہوگا،چودھری عبدالرحمن
پشاور (دنیا نیوز)چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا ہے کہ چھوٹے صوبے بنانے سے اخراجات بڑھنے کے بجائے کم ہوں گے ، جتنا صوبہ چھوٹا ہوگا، اتنا ہی پروٹوکول کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا، چاروں صوبوں کو الگ الگ دیکھیں تو یہ اتنے بڑے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی،پنجاب میں لاہور،سندھ میں کراچی، خیبرپختونخوا میں پشاور اور بلوچستان میں کوئٹہ کے سوا کہیں ترقی نظر نہیں آتی،ہم مسائل میں پھنس چکے ہیں ، باہر نکلنے کا راستہ خود تلاش کرنا ہے ۔ایپ سپ کے زیر اہتمام رحمن میڈیکل انسٹیٹیوٹ حیات آباد پشاور میں ‘‘2030 کا پاکستان، چیلنجز، امکانات اور نئی راہیں’’ آگاہی سیشن سے خطاب کرتے ہوئے چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا کہنا تھا ہمیں سکولوں میں کوئی رسول پاکؐ کا گورننس ماڈل نہیں پڑھاتا، رسول پاکؐ کے گورننس ماڈل میں ہر 10 گھروں پر ایک نقیب مقرر تھا اور پھر ان 10 کو ملا کر ہر 100 گھروں پر ایک نقیب مقرر تھا۔انہوں نے کہا پاکستان کو بنے 80 سال ہونے والے ہیں، دنیا میں پاکستان کہاں کھڑا ہے ، ورلڈبینک کے ایک گروپ نے پاکستان کے بارے میں سٹڈی کی، رپورٹ میں بتایا گیا پاکستان کو کن چیزوں میں بہتری لانا پڑے گی، ہم نے 79 سال میں صرف 5 بڑے شہروں کو ڈویلپ کیا، سندھ میں کراچی کے سوا کہیں ڈویلپمنٹ نظر نہیں آئے گی۔
کراچی کا حال بھی سب کو معلوم ہے ، کراچی کے سوا سندھ میں کہیں چلے جائیں تو کچی آبادی کا منظر پیش کرے گا، پنجاب میں لاہور کے سوا کسی شہر میں ترقی نظر نہیں آئے گی، فیصل آباد پاکستان کا تیسرا بڑا شہر ہے ، فیصل آباد میں نہ کوئی اچھا ہسپتال، نہ یونیورسٹی اور نہ سکول ہے ، ہر کسی کو علاج کیلئے لاہور ہی جانا پڑتا ہے ۔چیئرمین دنیا میڈیا گروپ کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں کوئٹہ کے سوا کہیں کوئی ڈھنگ کی سہولت نہیں، خیبرپختونخوا میں بھی پشاور کے سوا کسی شہر میں بنیادی سہولیات میسر نہیں۔انہوں نے کہا ہم نے 5 بڑے شہروں کے سوا کوئی چھٹا شہر ڈویلپ ہی نہیں کیا، ہر سال ان 5 بڑے شہروں کی آبادی میں اضافہ ہو جاتا ہے ، ہمارے ادارے کمزور ہیں، بدقسمتی سے ہم اپنے اداروں کو مضبوط نہیں بنا سکے ، کمزور ادارے طاقتور کو مزید طاقتور کرتے ہیں، کمزور اداروں کی وجہ سے عام آدمی کو انصاف کے مواقع نہیں ملیں گے اور کرپشن میں اضافہ ہوگا۔ان کا کہنا تھا کہ نچلی سطح پر اختیارات منتقل ہونے چاہئیں، گورنمنٹ کے تین ستون ہیں وفاق، صوبائی اور لوکل، لوکل گورنمنٹ کے الیکشن ہو بھی جائیں تو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، حکومت کرنے کیلئے وفاق اور صوبائی گورنمنٹ موجود ہے ، لوکل گورنمنٹ عوام کی حقیقی خدمت کیلئے بنتی ہے ، لوکل گورنمنٹ ہمارے ہاں زیادہ تر ہوتی ہی نہیں۔
میاں عامر محمود نے کہا چاروں صوبوں کو الگ الگ دیکھیں تو یہ اتنے بڑے ہیں کہ دنیا میں کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی، پنجاب پاکستان کی آبادی کا 52 فیصد ہے ، بلوچستان کا رقبہ آدھے ملک کے برابر ہے ، اتنے بڑے رقبے پر ہر سہولت پہنچانا ناممکن ہے ۔انہوں نے کہا چائنہ میں اس وقت 31 صوبے ہیں، بھارت ہمارے ساتھ ہی آزاد ہوا، آزادی کے وقت بھارت کی 9 ریاستیں تھیں، آج 39 ہیں، امریکا کی 50ریاستیں ہیں،ہم دنیا میں آبادی کے لحاظ سے پانچواں بڑا ملک ہیں، صرف ہم ایک ملک ہیں جس کے 4 صوبے ہیں۔میاں عامر محمود نے کہا باقی دنیا کیسے چل رہی ہے اور ہم اپنے صوبوں کو کس طرح لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔انہوں نے کہا ہمارے صوبے کئی ممالک سے بھی بڑے ہیں، بلوچستان کو دیکھیں تو 172 ممالک ایسے ہیں جو رقبے میں بلوچستان سے چھوٹے ہیں۔ان کا کہنا تھا ہماری تجویز ہے کہ آپ پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنا دیں، چھوٹے صوبے بنانے سے اخراجات بڑھنے کی بجائے کم ہوں گے ، جتنا صوبہ چھوٹا ہوگا، اتنا ہی پروٹوکول کا خرچہ بھی کم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا نئی لیڈر شپ نوجوان نسل اور متوسط طبقے سے آنی چاہیے ۔ ہمارے ڈھائی کروڑ بچے سکول نہیں جا رہے اور ہم اس سروے میں دنیا میں پہلے نمبر پر ہیں، ہم مسائل میں پھنس چکے ہیں، مسائل سے باہر نکلنے کا راستہ ہمیں خود تلاش کرنا ہے ۔
ان کا کہنا تھا گورنمنٹ کا کام صرف یہ نہیں کہ ٹیکس اکٹھا کرے ، کسی کو جیل میں ڈالے یا کسی کی پٹائی کرے ، حکومت آپ کی ٹریننگ، آگے بڑھنے کا راستہ بھی دکھاتی ہے ، حکومت آپ کیلئے آگے بڑھنے کے مواقع بھی پیدا کرتی ہے ۔ میاں عامر محمود نے کہا ہر پرتشدد احتجاج اپنے مقصد سے دور لے جاتا ہے ہم اپنے نوجوانوں کی ذہن سازی کرنے نکلے ہیں ذہن تبدیل ہونگے تو سوچ تبدیل ہوگی،سوشل میڈیا پر توانا آواز بلند کریں اور پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں، پاکستان کی ترقی و خوشحالی کے لئے 33 صوبے ناگزیر ہیں۔اگر سسٹم کو اچھے طریقے سے چلانا ہے تو پاکستان کے ہر ڈویژن کو صوبہ بنادیں ، پنجاب دس ،سندھ سات ، خیبر پختونخوا سات ،بلوچستان 8 صوبوں میں تقسیم ہو جائے تو معاملات بہتر ہو جائینگے ۔
ان کا کہنا تھا نعروں کی بجائے سسٹم اور شخصیات کی بجائے اصولوں پر قائم نظام ہونا چاہیے ، ساؤتھ پنجاب صوبہ بنانے کے لئے کوئی کام نہیں ہوا گزشتہ حکومت نے ایک سیکرٹریٹ بنایا اور کچھ بیوروکریٹس بیٹھے ہیں ان کے کاغذات بھی لاہور دستخط کے لئے آتے ہیں ،بہاول پور اور ڈیرہ غازی ملتان کے ساتھ ایک صوبہ میں شامل نہیں ہونا چاہتے ۔ انہوں نے کہا سیاسی لیڈر شپ اتنی میچور نہیں کہ جمہوریت کو آگے لے کر چلے ، ہر کوئی چور دروازے سے آتا ہے ، ہمارے پاس ایک بھی ایسا لیڈر نہیں جس نے لوکل سطح پر ڈلیور کیا ہو اور آگے آیا ہو۔قبل ازیں چیئرمین ایپ سپ چودھری عبدالرحمن نے کہا میاں عامر محمود نے پاکستان کے تعلیمی شعبہ میں اہم کردار ادا کیا، پاکستان کو 400 سے زائد کالج اور 3 بہترین یونیورسٹیاں دیں۔ان کا کہنا تھا کہ آج ہمیں اپنے بارے میں سوچنا ہے ، پامی 11 ہزار میڈیکل گریجویٹس ہر سال پیدا کر رہی ہے ، 10 ہزار پرائیویٹ بیڈز پر علاج معالجہ کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔انہوں نے کہا پرائیویٹ سیکٹر نہ ہوتا تو ملک میں تباہی مچ جاتی، آج پرائیویٹ سیکٹر ہے تو ملک ہے ، آج ہمیں گورننس ماڈل بدلنا ہوگا۔