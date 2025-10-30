پختو نخوا میں اچھی وزارت کا ریٹ 1ارب 70کروڑ:عظمیٰ
ترقیاتی منصوبے بعد میں شروع ہوتے اور حصوں کیلئے بولی پہلے لگائی جاتی ہے سیاسی بولیوں اور کمیشن کلچر نے ترقی کے دعوے دفن کر دئیے :وزیراطلاعات
لاہور (نیوزایجنسیاں)وزیر اطلاعات و ثقافت پنجاب عظمٰی بخاری نے کہا ہے کہ خیبر پختونخوا میں نئی کابینہ کی تشکیل سے پہلے ہی وزارتوں کے لئے بولیاں لگ رہی ہیں ، اچھی وزارتوں کیلئے ایک ارب سے 70 کروڑ روپے تک کے ریٹ طے کئے جا رہے ہیں، جو وہاں کی سیاسی ثقافت کا منہ بولتا ثبوت ہے ، خیبر پختونخوا میں ترقیاتی منصوبے بعد میں شروع ہوتے ہیں مگر پہلے ہی ان کے حصے بانٹنے کی بولیاں لگ جاتی ہیں،40 ارب روپے کاکوہستان کرپشن سکینڈل اس کی ایک بڑی مثال ہے ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے صرف ایک سال میں 80 ترقیاتی منصوبے شروع کئے جبکہ پنجاب حکومت 50 سے زائد منصوبے بالکل شفافیت کیساتھ مکمل کر چکی ہے ،خیبر پختونخوا میں سیاسی بولیوں اور کمیشن کلچر نے ترقی کے تمام دعوے دفن کر دئیے ہیں۔ انہوں نے بیرسٹر سیف کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے واضح کیا کہ مریم نواز کے کسی ایک بھی منصوبے پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا کیونکہ پنجاب میں تمام ترقیاتی کام میرٹ، شفافیت اور عوامی خدمت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔انہوں نے کہاکہ جو لوگ پیسے دے کر وزیر بنیں گے ، وہ کرپشن کیوں نہیں کریں گے ؟، پنجاب حکومت عوامی خدمت کے ایجنڈے پر گامزن ہے ۔