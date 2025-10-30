چودھری یاسین آزاد کشمیر کے نئے وزیراعظم ہونگے: ذرائع
انوارالحق کے خلاف24گھنٹے میں تحریکِ عدم اعتماد پیش کئے جانے کا امکان
اسلام آباد (دنیا نیوز) آزاد کشمیر میں ممکنہ ان ہاؤس تبدیلی کے تناظر میں پیپلز پارٹی نے وزارتِ عظمیٰ کے لئے چودھری محمد یاسین کو امیدوار نامزد کر دیا ۔ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ اسلام آباد زرداری ہاؤس میں منعقد ہونے والے اجلاس میں کیا گیا، جس کی صدارت چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کی۔ اجلاس میں پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کی اعلیٰ قیادت اراکین اسمبلی اور تنظیمی عہدیداران شریک ہوئے ۔اجلاس میں وزارتِ عظمیٰ کیلئے چار ناموں ، چودھری یاسین ، چودھری لطیف اکبر، فیصل ممتاز راٹھور اور سردار یعقوب خان پر غور کیا گیا، طویل مشاورت کے بعد بلاول بھٹو زرداری نے چودھری یاسین کے نام کی منظوری دی ، پارٹی ذرائع کے مطابق بلاول بھٹو نے فیصلے سے متعلق شرکا اجلاس کو اعتماد میں لیا اور اتحاد برقرار رکھنے پر زور دیا۔ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی کی جانب سے چودھری یاسین کے نام کا باقاعدہ اعلان جلد متوقع ہے ، جس کے بعد آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں موجود اتحادی جماعتوں سے بھی مشاورت کی جائے گی۔دوسری جانب چودھری انوارالحق کے خلاف تحریکِ عدم اعتماد پیش کیے جانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں، امکان ہے کہ آئندہ 24 گھنٹے میں جمع کرا دی جائے گی۔ اس پیش رفت کے بعد آزاد کشمیر میں ایک نئی سیاسی صف بندی سامنے آنے کی توقع ہے ۔