پنجاب :سموگ کی صورتحال تشویشناک ،لاہور آلودہ ترین شہر
ایئر کوالٹی انڈکس435 ریکارڈ ،ایجرٹن روڈ پر اے کیو آئی 500 تک جا پہنچا
لاہور(کامرس رپورٹر)پنجاب میں فضائی آلودگی تشویش ناک صورتحال اختیار کرگئی ، لاہور آلودگی میں عالمی ادارہ صحت ڈبلیوایچ اوکے مقررمعیارسے کئی گنازیادہ آگے نکل گیا اوردنیا کے آلودہ شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر پر آگیا۔عالمی ماحولیاتی ادارے آئی کیو ایئر کے مطابق بدھ کی صبح لاہور کا مجموعی ایئر کوالٹی انڈکس435 ریکارڈ کیا گیا، جو انسانی صحت کیلئے انتہائی خطرناک سطح ہے ،بھارتی دارالحکومت دہلی کا اے کیو آئی 235 رہا۔محکمہ ماحولیات پنجاب کے اعداد و شمار کے مطابق صبح 6 بجے لاہور کے کئی علاقوں میں فضائی معیار خطرناک حد تک خراب تھا۔ کاہنہ نو، جی ٹی روڈ اور ایجرٹن روڈ پر اے کیو آئی 500 تک جا پہنچا ۔شاہدرہ 391، ڈی ایچ اے فیز سکس 371، برکی روڈ 361، ملتان روڈ 344 اور سفاری پارک میں 339 ریکارڈ ہوا۔ پنجاب یونیورسٹی کے علاقے میں اے کیو آئی 303 رہا، نسبتاً بہتر فضا واہگہ بارڈر پر دیکھی گئی، جہاں یہ شرح 176 تھی۔
سرگودھا میں 344، فیصل آباد میں 296، ملتان میں 287، گوجرانوالہ میں 274، قصور میں 257، شیخوپورہ میں 245، ڈیرہ غازی خان میں 217، سیالکوٹ میں 162، بہاولپور میں 154 اور راولپنڈی میں 130 اے کیو آئی ریکارڈ کیا گیا۔ایئر کوالٹی سے متعلق ڈیٹا فراہم کرنیوالے عالمی اداروں کے مطابق گزشتہ چار برسوں سے اکتوبر اور نومبر کے مہینے لاہور میں سب سے زیادہ آلودہ ثابت ہو رہے ہیں۔ کراچی کا فضائی معیار بھی خراب رہا اورآلودہ شہروں میں ساتویں نمبر پر آگیا۔محکمہ ماحولیات نے صورتحال کے پیش نظر پبلک مقامات اور اہم شاہراہوں پر ڈرائی سویپنگ پر پابندی عائد کردی،شاہراہوں کو دھونے کیلئے پہلے پانی کا سپرے کیا جائے گا ۔سپارکو کی سالانہ رپورٹ میں انکشاف کیاگیاہے کہ رواں سال پنجاب میں فصل کی باقیات جلانے میں 65 فیصد کمی آ گئی ہے ، گزشتہ برس پنجاب میں ماحولیاتی خلاف ورزیوں کا سکور 838 تھا جورواں سال کم ہوکر 294رہا۔رپورٹ میں کہاگیاہے کہ بھارتی علاقوں سے آنے والی آلودگی سے پاکستانی علاقوں میں سموگ کی صورتحال خراب ہو رہی ہے ۔