پشاور، اسلام آباد ( مانیٹرنگ ڈیسک ،کورٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ 26 ویں ترمیم نے ہمارے ججوں کو مفلوج کردیا، اگر آج کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے اور میرا گھر نہیں جلے گا تو ان کی سوچ ہے ۔

ان کے بھی گھر جلیں گے ۔ پشاور میں وکلا کی تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا جس طرح رول آف لاکو کچلا جارہا ہے اور 26ویں ترمیم کے ذریعے جس طرح عدالتوں کو مفلوج کیا گیا ۔انہوں نے کہا کہ میری عمران خان سے ملاقات نہ کرانے کے معاملے پر میں نے بحیثیت وزیراعلیٰ، پنجاب حکومت کو خط لکھنے کا کہا اس کے بعد وزیراعظم کا فون آیا تو انہیں بتایا پھر میں نے عدالت سے رجوع کیا تین ججوں نے کہا مجھے چیئرمین سے ملنے دیا جائے لیکن جب میں اڈیالہ گیا تو صرف ایک حوالدار نے روک لیا اور عدالتی حکم ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ۔ہمیں بندوق کا مقابلہ آئین سے کرنا ہے ، ہم نے پاکستان میں رول آف لا کو نافذ کرنا ہے ، اگر یہ ججز سمجھ رہے کہ ہمارے فیصلوں پر عمل درآمد نہیں ہورہا تو ان وکلا کے پاس آئیں یہ بہادر لوگ ہیں یہ پاکستان میں آئین و قانون کو نافذ کریں گے ۔ہم پارلیمنٹرینز ایسی قانون سازی لائیں گے جس سے عام عوام کو فائدہ ہو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایسے قوانین نہیں آرہے تو آپ لائیں پارلیمنٹ سے منظور کروانا میرا کام ہے ۔وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا نے توہین عدالت کیس دائر کرنے کے لیے عدالت کو خط لکھ دیا۔خط میں کہا گیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے وزیراعلی ٰکو بانی سے ملاقات کا حکم دیا تھا، جیل انتظامیہ نے وزیراعلیٰ کو ملنے کی اجازت نہیں دی۔ خط میں کہا کہ تصدیق شدہ کاپی کے حصول کے لیے درخواست پہلے ہی جمع کرائی جا چکی ، تاہم اب تک تصدیق شدہ کاپی فراہم نہیں کی گئی۔خط میں کہا گیا کہ توہین عدالت کا کیس جمع کر نے کے لئے ہمیں حکم نامے کی تصدیق شدہ کاپی فراہم کی جائے ، وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا نے ایڈووکیٹ جنرل کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ کو خط ارسال کر دیا۔

