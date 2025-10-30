صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجلی 37پیسے سستی ہونیکاامکان ساڑھے 4 ارب کا ریلیف

  • پاکستان
اسلام آباد (دنیا نیوز)ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 37 پیسے یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے ، منظوری کی صورت میں صارفین کو 4 ارب 50 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔

 نیپرا میں ستمبر 2025 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت مکمل ہو گئی۔سماعت کے دوران سی پی پی اے حکام نے بتایا کہ ستمبر میں بجلی کی کھپت میں مجموعی طور پر 5 فیصد کمی ہوئی، جب کہ چائنہ پاور حب جنریشن کمپنی سے اس دوران بجلی پیدا نہیں کی گئی۔ نیپرا کا کہنا تھا کہ ایف سی اے مد میں 37پیسے فی یونٹ کمی کا اطلاق صرف ایک ماہ کیلئے ہوگا ۔

