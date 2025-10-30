بجلی 37پیسے سستی ہونیکاامکان ساڑھے 4 ارب کا ریلیف
اسلام آباد (دنیا نیوز)ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی 37 پیسے یونٹ سستی ہونے کا امکان ہے ، منظوری کی صورت میں صارفین کو 4 ارب 50 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا۔
نیپرا میں ستمبر 2025 کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست پر سماعت مکمل ہو گئی۔سماعت کے دوران سی پی پی اے حکام نے بتایا کہ ستمبر میں بجلی کی کھپت میں مجموعی طور پر 5 فیصد کمی ہوئی، جب کہ چائنہ پاور حب جنریشن کمپنی سے اس دوران بجلی پیدا نہیں کی گئی۔ نیپرا کا کہنا تھا کہ ایف سی اے مد میں 37پیسے فی یونٹ کمی کا اطلاق صرف ایک ماہ کیلئے ہوگا ۔