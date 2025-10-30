صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس کاٹیپوٹرکاں والاکے ڈیرے پر چھاپہ، ملزم امیر فتح فرار ،3افرادگرفتار

  • پاکستان
پولیس کاٹیپوٹرکاں والاکے ڈیرے پر چھاپہ، ملزم امیر فتح فرار ،3افرادگرفتار

لاہور(کرائم رپورٹر )طیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس میں ملزموں کی گرفتاری کیلئے پولیس نے ٹیپوٹرکاں والا کے ڈیرے پر چھاپہ مارا ،نامزد ملزم امیر فتح فرار ہوگیا۔

 پولیس نے ٹرکاں والے کے ڈیرے سے 3افراد کو حراست میں لے لیا جن میں اڈے کے 2منشی شامل ہیں، ایف آئی آر میں نامزد امیر فتح کی عبوری ضمانت 12 دسمبر 2024 کو خارج ہوچکی ہے اوروہ عدالتی مفرور ہے جبکہ امیر معصب کی جون میں ضمانت کنفرم ہوچکی ہے ۔امیر معصب اور ملزم امیر فتح مقتول امیر بالاج کے بھائی ہیں۔جاوید بٹ قتل کیس کے دوسرے نامزد ملزم قیصر سہیل لکھوڈیر کی مقتول فیملی سے صلح ہوچکی ہے اوروہ یکم مارچ سے کنفرم ضمانت پرہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

جرم و سزا کی دنیا

کہیں ڈکیتی، کہیں چوری، شہریوں کو لاکھوں روپے کا نقصان

شہری اغوا، 46 لاکھ تاوان لینے والا سی سی ڈی انسپکٹر گرفتار

سی این ایف : دو کلو ہیروئن، اسلحہ برآمد، سمگلر گرفتار

غازی آباد : کمسن گھریلو ملازمہ پر مبینہ طور پر تشدد

چوہنگ : ٹرک کی موٹرسائیکل کو ٹکر، خاتون جاں بحق

اونچی آواز میں بھیک مانگنے پر 3 بھکاریوں کیخلاف مقدمات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak