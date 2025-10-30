پولیس کاٹیپوٹرکاں والاکے ڈیرے پر چھاپہ، ملزم امیر فتح فرار ،3افرادگرفتار
لاہور(کرائم رپورٹر )طیفی بٹ کے بہنوئی جاوید بٹ کے قتل کیس میں ملزموں کی گرفتاری کیلئے پولیس نے ٹیپوٹرکاں والا کے ڈیرے پر چھاپہ مارا ،نامزد ملزم امیر فتح فرار ہوگیا۔
پولیس نے ٹرکاں والے کے ڈیرے سے 3افراد کو حراست میں لے لیا جن میں اڈے کے 2منشی شامل ہیں، ایف آئی آر میں نامزد امیر فتح کی عبوری ضمانت 12 دسمبر 2024 کو خارج ہوچکی ہے اوروہ عدالتی مفرور ہے جبکہ امیر معصب کی جون میں ضمانت کنفرم ہوچکی ہے ۔امیر معصب اور ملزم امیر فتح مقتول امیر بالاج کے بھائی ہیں۔جاوید بٹ قتل کیس کے دوسرے نامزد ملزم قیصر سہیل لکھوڈیر کی مقتول فیملی سے صلح ہوچکی ہے اوروہ یکم مارچ سے کنفرم ضمانت پرہے ۔