شہری اغوا،46لاکھ تاوان لینے والا سی سی ڈی انسپکٹر گرفتار
انسپکٹر جاوید نے کانسٹیبل توصیف و دیگر سے ملکر ولید کو اغوا کیا ،1کروڑ تاوان مانگا اعلیٰ افسروں کے علم میں آنے کے بعد ٹیم زیر حراست، ماڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج
لاہور (کرائم رپورٹر )سی سی ڈی کے انسپکٹر نے اہلکاروں کے ہمراہ شہری کو اغوا کرلیا۔ مغوی کو لاکھوں روپے تاوان لیکر چھوڑا گیا۔سی سی ڈی انسپکٹر سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ذرائع کے مطابق سی سی ڈی کے انسپکٹر جاوید نے کانسٹیبل توصیف اور دیگر اہلکاروں کیساتھ ملکرکاہنہ کے علاقہ سے شہری ولید کو اغوا کرکے اہل خانہ سے ایک کروڑ سے زائد کا تاوان مانگا ۔اس دوران ان کے معاملات اہلخانہ کیساتھ چلتے رہے اور 46 لاکھ روپے تاوان لے کر ولید کو چھوڑ دیا گیا۔بعدازاں اعلیٰ افسروں کے علم میں آنے پر انہوں نے انسپکٹر جاوید اقبال اوراسکو ٹیم کو گرفتار کر لیا۔تمام ملزموں کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن سی سی ڈی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے سی سی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ محکمے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں پولیس کی وردی میں چھپے ان ملزموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔