صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شہری اغوا،46لاکھ تاوان لینے والا سی سی ڈی انسپکٹر گرفتار

  • پاکستان
شہری اغوا،46لاکھ تاوان لینے والا سی سی ڈی انسپکٹر گرفتار

انسپکٹر جاوید نے کانسٹیبل توصیف و دیگر سے ملکر ولید کو اغوا کیا ،1کروڑ تاوان مانگا اعلیٰ افسروں کے علم میں آنے کے بعد ٹیم زیر حراست، ماڈل ٹاؤن میں مقدمہ درج

لاہور (کرائم رپورٹر )سی سی ڈی کے انسپکٹر نے اہلکاروں کے ہمراہ شہری کو اغوا کرلیا۔ مغوی کو لاکھوں روپے تاوان لیکر چھوڑا گیا۔سی سی ڈی انسپکٹر سمیت دیگر اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر کے ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ذرائع کے مطابق سی سی ڈی کے انسپکٹر جاوید نے کانسٹیبل توصیف اور دیگر اہلکاروں کیساتھ ملکرکاہنہ کے علاقہ سے شہری ولید کو اغوا کرکے اہل خانہ سے ایک کروڑ سے زائد کا تاوان مانگا ۔اس دوران ان کے معاملات اہلخانہ کیساتھ چلتے رہے اور 46 لاکھ روپے تاوان لے کر ولید کو چھوڑ دیا گیا۔بعدازاں اعلیٰ افسروں کے علم میں آنے پر انہوں نے انسپکٹر جاوید اقبال اوراسکو ٹیم کو گرفتار کر لیا۔تمام ملزموں کے خلاف تھانہ ماڈل ٹاؤن سی سی ڈی میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ اس حوالے سے سی سی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ محکمے میں کالی بھیڑیں موجود ہیں پولیس کی وردی میں چھپے ان ملزموں کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماں نہیں دادی بنی ہوں،گلوکارہ نصیبو لال کی وضاحت

ذہنی دباؤ سے دل میں تکلیف ہوئی انجیوگرافی کروانی پڑی:صبا قمر

فائزہ ثقلین کا مایا علی پر ڈیزائنز چوری کرنے کا الزام

پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرتی ہوں:ثروت گیلانی

آباؤ و اجداد پشاور سے ،جانے کیلئے ترس رہا ہوں:انیل کپور

امیتابھ بچن کے پاؤں چھونے پر دلجیت دوسانجھ کو دھمکیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak