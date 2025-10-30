صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب میں ناجائز اسلحہ کی ضبطگی 3روزمیں رپورٹ طلب

  • پاکستان
پنجاب میں ناجائز اسلحہ کی ضبطگی 3روزمیں رپورٹ طلب

لاہور (دنیانیوز)محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں ناجائز اسلحہ کی نشاندہی، ضبطگی اور تادیبی کارروائیوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔

 محکمہ داخلہ نے اس سلسلے میں تمام ڈپٹی کمشنرز، سی سی پی او لاہور، ڈی پی اوز اور سی پی اوز کو باضابطہ مراسلہ جاری کردیا جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ صوبے کے تمام اضلاع سے ضبط شدہ اسلحہ کی جامع رپورٹ تین روز کے اندر محکمہ داخلہ کو ارسال کی جائے ۔ رپورٹ میں ضبط شدہ اسلحہ کی نوعیت، ماڈل، سیریل نمبر، ایف آئی آر نمبر، ملزموں کے نام اور موجودہ کسٹڈی کی تفصیلات شامل کی جائیں گی،یہ ڈیٹا کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ  کو فراہم کیا جائے گا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا کہ صوبہ بھر میں انفرادی و ادارہ جاتی اسلحہ لائسنسز اور ڈیلرشپ کی سکروٹنی مکمل کر لی گئی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

دنیا میرے آگے

فیلڈ مارشل زبردست فائٹر اور مودی قاتل:ٹرمپ

لندن:تانبے کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ

تنزانیہ :انتخابات کے دن ملک بھر میں انٹرنیٹ بند

کولمبیا :طبی استعمال کیلئے بھنگ فروخت کرنیکی اجازت

نیویڈا دنیا کی پہلی 50کھرب ڈالر مالیت کی کمپنی بن گئی

روس:جوہری ہتھیار سے لیس زیر آب ڈرون کاکامیاب تجربہ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak