پنجاب میں ناجائز اسلحہ کی ضبطگی 3روزمیں رپورٹ طلب
لاہور (دنیانیوز)محکمہ داخلہ پنجاب نے صوبہ بھر میں ناجائز اسلحہ کی نشاندہی، ضبطگی اور تادیبی کارروائیوں سے متعلق تفصیلی رپورٹ طلب کر لی۔
محکمہ داخلہ نے اس سلسلے میں تمام ڈپٹی کمشنرز، سی سی پی او لاہور، ڈی پی اوز اور سی پی اوز کو باضابطہ مراسلہ جاری کردیا جس میں ہدایت کی گئی ہے کہ صوبے کے تمام اضلاع سے ضبط شدہ اسلحہ کی جامع رپورٹ تین روز کے اندر محکمہ داخلہ کو ارسال کی جائے ۔ رپورٹ میں ضبط شدہ اسلحہ کی نوعیت، ماڈل، سیریل نمبر، ایف آئی آر نمبر، ملزموں کے نام اور موجودہ کسٹڈی کی تفصیلات شامل کی جائیں گی،یہ ڈیٹا کرائم کنٹرول ڈیپارٹمنٹ کو فراہم کیا جائے گا۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب نے بتایا کہ صوبہ بھر میں انفرادی و ادارہ جاتی اسلحہ لائسنسز اور ڈیلرشپ کی سکروٹنی مکمل کر لی گئی ہے ۔