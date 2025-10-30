ہنرمندافراد ی قوت کیلئے اہم فلیگ شپ پروگرا م منظور
اسلام آباد (نیوز رپورٹر )وزارتِ آ ئی ٹی کے تحت اگنائٹ بورڈ نے ملک میں ہنرمند افرادی قوت تیار کرنے اور تخلیقی ٹیکنالوجی سیکٹرز کو فروغ دینے کے لیے اہم فلیگ شپ پروگرامز کی منظوری دے دی۔
اہم اقدامات میں وزیرِ اعظم کا سٹارٹ اپس کیلئے کلاؤڈ پروگرام بھی شامل ہے ، جس کے تحت سٹارٹ اپس کو بین الاقوامی کلاؤڈ انفراسٹرکچر تک رسائی فراہم کی جائے گی۔ کوڈ 4 اے آئی پروگرام کے تحت 7,500 افراد کو پائتھن، جاوا سکرپٹ اور جاوا میں عملی تربیت فراہم کی جائے گی ۔ڈیجیٹل پاکستان سائبرسکیورٹی ہیکاتھون 2025 ملک کے 6 شہروں میں منعقد ہوگا جبکہ تربیتی ورکشاپس اور آگاہی سیشنز 16 شہروں میں ہوں گے جن میں 3,000 سے زائدافراد شرکت کریں گے ۔ سرکاری افسران کیلئے خصوصی تین روزہ تربیتی پروگرام بھی منعقد کیا جائے گا۔سی ٹی ایف مقابلے کی کامیاب ٹیموں کو 65 لاکھ روپے کے انعامات، تربیتی سیشنز کے نمایاں شرکا کو بین الاقوامی ٹریننگ واؤچرز میں 1 کروڑ 20 لاکھ روپے جبکہ عالمی مقابلوں میں شرکت کیلئے 2 کروڑ 70 لاکھ روپے کے سپانسرشپس فراہم کیے جا ئینگے ۔