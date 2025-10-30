ای پے پنجاب کے ذریعے 4ماہ میں 133ارب روپے سے زائد کا ٹیکس ریونیووصول
لاہور(خبر نگار)پنجاب آئی ٹی بورڈ اور محکمہ خزانہ پنجاب کے اشتراک سے وضع کردہ سرکاری ادائیگیوں اور ٹیکسوں کے آن لائن نظام 'ای پے پنجاب' کے ذریعے صوبائی حکومت کو مالی سال 26-2025 کے پہلے 4 ماہ یعنی جولائی سے اکتوبر کے درمیان 133 ارب روپے سے زائد کا ریکارڈ ٹیکس ریونیو وصول ہو چکا ہے۔
جبکہ آن لائن ٹرانزیکشنز 1 کروڑ 40 لاکھ سے تجاوز کر گئیں۔ یہ بات چیئرمین پی آئی ٹی بی فیصل یوسف کی زیرِ صدارت جائزہ اجلاس میں بتائی گئی۔ اجلاس میں بتایا گیا کہ ای پے پنجاب کے ذریعے سیلز ٹیکس کی مد میں 83 ارب روپے سے زائد، پراپرٹی ٹیکس کی مد میں 10 ارب روپے سے زائد، موٹر وہیکل رجسٹریشن کی مد میں 9 ارب روپے سے زائد جبکہ ٹوکن ٹیکس کی مد میں 5 ارب روپے سے زائد کا ریونیو وصول کیا گیا ہے ۔