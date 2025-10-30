صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خیبرپختونخواکے تین ججزڈ یپوٹیشن پر اسلام آبادمیں تعینات

  • پاکستان
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )خیبر پختونخوا جوڈیشل سروس سے تین ججز کی خدمات اسلام آباد جوڈیشل سروس کے سپرد کر دی گئیں۔

پشاور ہائیکورٹ کے احکامات کی روشنی میں ایڈیشنل سیشن جج عصمت اللہ، ایڈیشنل سیشن جج حسینہ ثقلین اور سول جج مریم شہریار کی خدمات ڈیپوٹیشن کی بنیاد پر تین سال کیلئے اسلام آباد جوڈیشل سروس کے سپرد کی گئی ہیں۔ اسلام آباد ہائیکورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز ڈوگر نے ایڈیشنل سیشن جج عصمت اللہ کو سیشن ڈویژن ایسٹ ، ایڈیشنل سیشن جج حسینہ ثقلین اورسول جج مریم شہریار کو سیشن ڈویژن ویسٹ اسلام آباد تعینات کر دیا ہے ۔ اسلام آباد ہائیکورٹ کے رجسٹرار نے نوٹی فکیشن جاری کر دئیے ہیں۔

