پنجاب :غیرقانونی مقیم غیرملکیوں کیخلاف کارروائی ،133 افرادگرفتار،25مقدمات درج

  • پاکستان
راولپنڈی (خبرنگار،نمائندگان دنیا)پنجاب بھر میں غیر قانونی مقیم افٖغانیوں اوردیگر غیرملکیوں کیخلاف کریک ڈاؤن کے دوران گزشتہ روزاٖفغانیوں کو مکان کرایہ پر دینے والے 5مالکان سمیت 133افراد کو گرفتار کرلیاگیاجبکہ25مقدمات درج کئے گئے ۔

 پولیس نے تھانہ جاتلی ،روات ،گوجرخان سمیت کئی علاقوں میں کارروائی کی اور20مقدمات درج کئے اور84افرادکوحراست میں لیا جن میں 5مکان مالک بھی شامل ہیں ۔لاہور میں کارروائیوں کے دوران 20افراد کوگرفتار کرلیاگیا۔سرگودھا کے کئی علاقوں سے 9افرادپکڑے گئے ۔کالاباغ میں ایک افغان فیملی سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو دکانیں کرایہ پر دینے پر پانچ مقامی افراد کے خلاف مقدمات درج کئے گئے ۔کوٹ چاندنہ میں بھی پولیس نے ایک افغان فیملی سمیت 10 افراد کو حراست میں لیا۔ 

عجائب دنیا

