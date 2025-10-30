صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کابل سے کمانڈر نے ٹارگٹ کلنگ کا حکم دیا:افغان دہشتگرد

  • پاکستان
کابل سے کمانڈر نے ٹارگٹ کلنگ کا حکم دیا:افغان دہشتگرد

علاج کیلئے پشاور آیا ، کمانڈر کالعدم ٹی ٹی پی نے مدرسے میں داخلہ لینے کو کہا

اسلام آباد(نیوز ایجنسیاں،مانیٹرنگ ڈیسک )پاکستان میں دہشتگردی کے لیے آنے والے افغان خارجی سطورے کا اعترافی ویڈیو بیان سامنے آگیا۔افغان خارجی  دہشتگرد سطورے خوگیانہ نے سوشل میڈیا پر وائرل اعترافی بیان میں بتایا کہ وہ ننگر ہار کا رہنے والا ہے اور اس نے گورنمنٹ کالج حضرت خان ننگرہار سے انٹرمیڈیٹ مکمل کیا، غزنی یونیورسٹی سے فقہ میں بیچلرز ڈگری مکمل کی جبکہ کابل کے مدرسے عبداللہ ابن زبیر میں درس و تدریس سے بھی منسلک رہا، ننگر ہار میں ادویات کی ڈلیوری کے کام میں ملازمت بھی کی۔دہشتگرد سطورے نے بتایا کہ مجھے کابل میں کالعدم ٹی ٹی پی کمانڈر قاری محمد سے ملوایا گیا، میں نے قاری محمد کے ہاتھ پر بیعت کی، علاج کے لیے پشاور آیا، علاج کے بعد کمانڈر قاری محمد نے پشاور کے ایک مدرسے میں داخلہ لینے کا حکم دیا، کمانڈر قاری محمد نے قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملوں، ٹارگٹ کلنگ کی منصوبہ بندی کا حکم دیا۔افغان دہشتگرد نے بتایا کہ کابل سے کمانڈر قاری محمد نے ایک عالم دین کو نشانہ بنانے کا حکم دیا، ٹارگٹ کلنگ کا منصوبہ بنا رہا تھا کہ گرفتار ہو گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماں نہیں دادی بنی ہوں،گلوکارہ نصیبو لال کی وضاحت

ذہنی دباؤ سے دل میں تکلیف ہوئی انجیوگرافی کروانی پڑی:صبا قمر

فائزہ ثقلین کا مایا علی پر ڈیزائنز چوری کرنے کا الزام

پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرتی ہوں:ثروت گیلانی

آباؤ و اجداد پشاور سے ،جانے کیلئے ترس رہا ہوں:انیل کپور

امیتابھ بچن کے پاؤں چھونے پر دلجیت دوسانجھ کو دھمکیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak