تعلیمی بورڈز نظام میں تبدیلیاں، ترمیمی آرڈیننس پنجاب اسمبلی پیش
چیف منسٹر بورڈز کی سربراہ قرار ، بے سہارا و لاوارث بچوں کابل منظور شوگر کین ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ کو پھر فعال کرنے کا فیصلہ ، بل پیش
لاہور (سیاسی نمائندہ)پنجاب حکومت نے تعلیمی بورڈز میں بڑی تبدیلیوں کے لیے "پنجاب بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن (ترمیمی) آرڈیننس 2025" پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں پیش کردیا۔ آرڈیننس کو قانونی تقاضے پورے کرنے کے لیے اسمبلی سے منظور کرایا جائے گا۔ آرڈیننس کی منظوری گورنر پنجاب پہلے ہی دے چکے ہیں۔ترمیم کے مطابق "چیف منسٹر"کو بورڈز کی سربراہ اور کنٹرولنگ اتھارٹی قرار دے دیا گیا ، جبکہ پہلے یہ اختیار "گورنمنٹ"کے پاس تھا۔ سیکشن 13 میں لفظ "کنٹرولنگ اتھارٹی" کی جگہ "سیکرٹری ٹو گورنمنٹ، ہائر ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ" شامل کیا گیا ہے ، جبکہ سیکشن 14 کی ترمیم کے تحت بورڈز کے تمام افسروں کی تقرری کنٹرولنگ اتھارٹی کی منظوری سے ہوگی۔ پنجاب اسمبلی نے حالیہ اجلاس میں بے سہارا و لاوارث بچوں کا(ترمیمی)بل 2025 منظور کرلیا۔ یہ بل مسلم لیگ (ن) کی رکن صوبائی اسمبلی مہوش سلطانہ نے پیش کیا، جس کا مقصد یتیم اور لاوارث بچوں کے تحفظ کو مزید مؤثر بنانا ہے ۔
پنجاب میں سیاحت کے فروغ کے لیے حکومت نے "پنجاب سیاحت اور ورثہ اتھارٹی ایکٹ 2025" پنجاب اسمبلی کے حالیہ اجلاس میں پیش کردیا۔ مجوزہ قانون کے تحت صوبے میں سیاحت اور ثقافتی ورثے کے فروغ کے لیے باقاعدہ اتھارٹی قائم کی جائے گی۔بل کے متن کے مطابق وزیراعلیٰ پنجاب اتھارٹی کی چیئرپرسن جبکہ صوبائی وزیر سیاحت وائس چیئرپرسن ہوں گے ۔پنجاب میں گنے کی پیداوار کو جدید تحقیق اور نئی ٹیکنالوجی سے ہم آہنگ کرنے کے لیے حکومت نے شوگر کین ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ کو دوبارہ سے فعال کرنے کا فیصلہ کر لیا۔شوگر کین ریسرچ اینڈ ڈویلپمنٹ بورڈ ایکٹ 2025 پنجاب اسمبلی حالیہ اجلاس میں پیش کیا گیا۔گنے کی فصل کی ریسرچ، ترقی اور بہتری کے لیے نئے اختیارات تجویز کیے جائیں گے ۔متن کے مطابق بورڈ کا مقصد گنے کی کاشت، پیداوار اور معیار کو بہتر بنا کرکاشتکاروں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہو گا۔