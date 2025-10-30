آف لوڈ کرنے سے مسافروں کا ٹکٹوں کی مد میں کروڑوں کا نقصان
دستاویزات مکمل بھی ہوں تب بھی بیرون ممالک ملازمت کے لیے نہیں جا سکتے یورپ جانے کی کوشش میں پکڑے گئے جس بناپر آف لوڈ کیا گیا ، امیگریشن حکام
لاہور (نیوز رپورٹر )ملکی ائیرپورٹس سے روزانہ درجنوں مسافروں کو آف لوڈ کرنے سے مسافروں کا ٹکٹوں کی مد میں روزانہ کروڑوں کا نقصان ہونے لگا ۔ائیر لائن ٹکٹ نان ریفنڈ ہونے پر پیسے واپس نہیں کیے جا رہے ،لاکھوں کی ٹکٹ اور تمام سفری وملازمت کی دستاویزات مکمل بھی ہوں تب بھی بیرون ممالک ملازمت کے لیے نہیں جا سکتے ۔ایف آئی اے امیگریشن نے ملکی ائیرپورٹس پر سینکڑوں مسافروں کو روک لیا۔ آف لوڈ ہونے والے مسافروں کے لیے 19 اور 20 گریڈ کے سرکاری آفیسر کا تصدیقی حلف نامہ لازمی کردیا گیا۔ مسافروں نے بتایا کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہیں پھر بھی نہیں جانے دیا جارہا لاکھوں روپے کی ٹکٹ ضائع ہو گئیں ۔بیرون ممالک جا کر اربوں روپے ملک میں ہی بھجوانے ہیں شک کی بناء پر کیوں روک رہے ہیں۔ پروٹیکٹر اینڈ امیگرانٹس نے ملازمت کے لیے بیرون ممالک جانے والوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے اپنے انسپکٹر ز ائیرپورٹ پر تعینات کر دئیے ۔ذرائع کے مطابق لاہور ائیرپورٹ پر ایک ہفتے کے دوران 150کے قریب مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ امیگریشن حکام کے مطابق آف لوڈ مسافر دوبئی سعودی عرب بحرین تھائی لینڈ سے لیبیا باکو اور وہاں سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیگریشن حکام نے مزید بتایا کہ لاہور ائیرپورٹ پر تعینات امیگریشن آفیسر نے کہا کہ 26 افراد جو ملازمت اور وزٹ ویزے پر بیرون ممالک گئے وہاں سے انہوں نے یورپ جانے کی کوشش کی اور پکڑے گئے جس بنائپر ان کو آف لوڈ کیا گیا۔