صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آف لوڈ کرنے سے مسافروں کا ٹکٹوں کی مد میں کروڑوں کا نقصان

  • پاکستان
آف لوڈ کرنے سے مسافروں کا ٹکٹوں کی مد میں کروڑوں کا نقصان

دستاویزات مکمل بھی ہوں تب بھی بیرون ممالک ملازمت کے لیے نہیں جا سکتے یورپ جانے کی کوشش میں پکڑے گئے جس بناپر آف لوڈ کیا گیا ، امیگریشن حکام

لاہور (نیوز رپورٹر )ملکی ائیرپورٹس سے روزانہ درجنوں مسافروں کو آف لوڈ کرنے سے مسافروں کا ٹکٹوں کی مد میں روزانہ کروڑوں کا نقصان ہونے لگا ۔ائیر لائن ٹکٹ نان ریفنڈ ہونے پر پیسے واپس نہیں کیے جا رہے ،لاکھوں کی ٹکٹ اور تمام سفری وملازمت کی دستاویزات مکمل بھی ہوں تب بھی بیرون ممالک ملازمت کے لیے نہیں جا سکتے ۔ایف آئی اے امیگریشن نے ملکی ائیرپورٹس پر سینکڑوں مسافروں کو روک لیا۔ آف لوڈ ہونے والے مسافروں کے لیے  19 اور 20 گریڈ کے سرکاری آفیسر کا تصدیقی حلف نامہ لازمی کردیا گیا۔ مسافروں نے بتایا کہ تمام قانونی تقاضے پورے ہیں پھر بھی نہیں جانے دیا جارہا لاکھوں روپے کی ٹکٹ ضائع ہو گئیں ۔بیرون ممالک جا کر اربوں روپے ملک میں ہی بھجوانے ہیں شک کی بناء پر کیوں روک رہے ہیں۔ پروٹیکٹر اینڈ امیگرانٹس نے ملازمت کے لیے بیرون ممالک جانے والوں کی مشکلات کم کرنے کے لیے اپنے انسپکٹر ز ائیرپورٹ پر تعینات کر دئیے ۔ذرائع کے مطابق لاہور ائیرپورٹ پر ایک ہفتے کے دوران 150کے قریب مسافروں کو آف لوڈ کر دیا گیا۔ امیگریشن حکام کے مطابق آف لوڈ مسافر دوبئی سعودی عرب بحرین تھائی لینڈ سے لیبیا باکو اور وہاں سے یورپ جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیگریشن حکام نے مزید بتایا کہ لاہور ائیرپورٹ پر تعینات امیگریشن آفیسر نے کہا کہ 26 افراد جو ملازمت اور وزٹ ویزے پر بیرون ممالک گئے وہاں سے انہوں نے یورپ جانے کی کوشش کی اور پکڑے گئے جس بنائپر ان کو آف لوڈ کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

انٹرٹینمنٹ / شوبز کی دنیا

ماں نہیں دادی بنی ہوں،گلوکارہ نصیبو لال کی وضاحت

ذہنی دباؤ سے دل میں تکلیف ہوئی انجیوگرافی کروانی پڑی:صبا قمر

فائزہ ثقلین کا مایا علی پر ڈیزائنز چوری کرنے کا الزام

پیدل چلنے والی لڑکیوں کی مدد کرتی ہوں:ثروت گیلانی

آباؤ و اجداد پشاور سے ،جانے کیلئے ترس رہا ہوں:انیل کپور

امیتابھ بچن کے پاؤں چھونے پر دلجیت دوسانجھ کو دھمکیاں

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak