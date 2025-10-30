صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

غزہ بمباری،45بچوں سمیت120شہید ،فائربندی بحال

  • پاکستان
غزہ بمباری،45بچوں سمیت120شہید ،فائربندی بحال

250افراد زخمی ،اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں سے ملاقات پر پابندی لگادی اسرائیلی کارروائیاں امن معاہد ہ کی خلاف ورزی :پاکستان،حملوں کی مذمت

غزہ،یرو شلم ،اسلام آباد(اے ایف پی) اسرائیل نے ایک فوجی کی ہلاکت کے بعد منگل کو رات گئے اور بدھ کو غزہ پر متعدد فضائی حملے کیے ، غزہ کی سول ڈیفنس کے مطابق ان حملوں میں120سے زائد افراد شہید ہوئے جن میں 45 بچے اور20خواتین بھی شامل ہیں جبکہ 250 افراد زخمی ہوئے ۔ اسرائیلی فوج نے کہا غزہ میں جنگ بندی دوبارہ نافذ کر دی گئی ہے ۔ٹرمپ نے کہا اسرائیل کو اپنے فوجیوں پر حملے کی صورت میں جوابی کارروائی کرنے کا حق حاصل ہے لیکن سیزفائر کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے ۔حماس اس الزام کی تردید کرتی ہے ۔اسرائیل نے فلسطینی قیدیوں سے ملاقات پر پابندی لگادی ،اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا ریڈ کراس کی ملاقاتیں ریاستی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتی ہیں۔

پاکستان نے غزہ میں اسرائیل کے تازہ حملوں کی شدید مذمت کی ہے ، وزارتِ خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل کی یہ کارروائیاں بین الاقوامی قوانین اور حال ہی میں طے پانے والے امن معاہدے کی صریحاً خلاف ورزیاں ہیں۔پاکستان نے عالمی برادری سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیلی قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیوں کو فوری طور پر رکوانے کے لیے کردار ادا کرے ۔قطر ی وزیراعظم شیخ محمد بن عبدالرحمان بن جاسم الثانی نے جنگ بندی معاہدے کے باوجود غزہ پر اسرائیلی حملوں کو انتہائی مایوس کن اور دلخراش قرار دیتے ہوئے کہا خطے میں تمام سرخ لکیریں عبور ہوچکی ہیں۔

