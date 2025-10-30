صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ٹرینوں کو نئے طریقہ سے آئوٹ سورس کرنے کا فیصلہ

  • پاکستان
11 ٹرینوں کو بڈز کی بجائے اوپن نیلام کیاجائے گا، اشتہار جاری ہزارہ ، ملت، بدر ، راول ،غوری ایکسپریس کی 20 نومبر کو نیلامی

لاہور(اپنے کامرس رپورٹر سے )پاکستان ریلوے کا نئے طریقہ کار کے تحت ٹرینوں کو آئوٹ سورس کرنے کا فیصلہ، 11 ٹرینوں کو بڈز کی بجائے اوپن نیلام کیاجائے گا۔ریلوے حکام نے ٹرینوں کی نیلامی کے حوالے سے اشتہار جاری کردیا ۔جن ٹرینوں کو آئوٹ سورس کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ان میں ہزارہ ایکسپریس، بہاؤالدین زکریا ایکسپریس، ملت ایکسپریس، بدر ایکسپریس، غوری ایکسپریس، راول ایکسپریس، تھل ایکسپریس، موہنجو داڑو پسنجر،فرید ایکسپریس، میانوالی ایکسپریس اور فیض احمد فیض پسنجر ٹرین شامل ہیں۔ٹرینوں کی اوپن نیلامی 20 نومبر کو کی جائے گی۔اس سے قبل 9 ٹرینوں کو پرائیویٹ سیکٹر کے تعاون سے چلانے کے لیے ریلوے حکام کو 7 ارب 90 کروڑ روپے کی فنانشل بڈز موصول ہوئیں۔وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی نے تمام ٹرینوں کی فنانشل بڈز کو منسوخ کر دیا تھا۔ اورفیصلہ کیا گیا کہ آئندہ اوپن نیلامی کے ذریعے ٹرینوں کو آئوٹ سورس کیا جائے گا۔

