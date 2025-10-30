44کروڑ 60لاکھ کی نشہ آور دوا میتھاڈون کی سمگلنگ ناکام
تافتان بارڈر پر620کارٹن سکندر حیات نجی گاڑ ی میں منتقل کر نیکی کوشش کر رہا تھا
اسلام آباد (اے پی پی)چیف کلکٹر آف کسٹمز (اپریزل) بلوچستان کے زیر نگرانی کلکٹوریٹ آف کسٹمز (اپریزل) تافتان نے تافتان بارڈر ٹرمینل سے میتھاڈون ہائیڈروکلورائیڈ گولیوں کی بھاری مقدار چوری چھپے باہر نکالنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ایف بی آر کے مطابق تافتان بارڈر پر کسٹمز افسران نے معائنے کے دوران ایک کنٹینر کے گرد مشکوک سرگرمی دیکھی، تلاشی کے دوران 620 کارٹن جن میں تقریبا ً1 کروڑ 11 لاکھ 60 ہزار ایرانی ساختہ میتھاڈون ہائیڈروکلورائیڈ کی گولیاں (40 ملی گرام) برآمد ہوئیں جن کی مارکیٹ ویلیو تقریباً 44 کروڑ 60لاکھ روپے ہے موقع پر موجود ایک شخص سکندر حیات کو گرفتار کیا گیا جو اس کھیپ کو نجی گاڑی میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہا تھا ملزم نے اعتراف کیا کہ یہ ممنوعہ دوا تافتان کے ایک درآمدکنندہ حاجی امان اﷲ کی ملکیت ہے جو پہلے ہی غلط بیانی اور کسٹمز فراڈ کے مقدمات کا سامنا کر رہا ہے ،ملزم کا ایک دوسرا ساتھی عاصم موقع سے فرار ہو گیا ایف بی آر کے مطابق میتھاڈون کو کنٹرول آف نارکوٹک سبسٹنسز رولز 2001 کے شیڈول II میں شامل کیا گیا ہے اور اس کی درآمد صرف ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان کی سفارش پر وزارت نارکوٹکس کنٹرول کی جانب سے جاری کردہ این او سی کے ذریعے ممکن ہے ،اس ایکٹ کی متعلقہ دفعات کے تحت ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور دیگر ملوث افراد کو گرفتار کرنے کے لئے تفتیش کی جارہی ہے ۔