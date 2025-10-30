لاہور ہائیکورٹ آڈٹ سیل میں علی آصف گیلانی چیف فنانس آفیسر سعد فاروقی چیف انٹرنل آڈیٹر مقرر
لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے ادارہ جاتی احتساب کے ویژن کے تحت لاہور ہائی کورٹ آڈٹ سیل کے نظام میں تاریخی اصلاحات عمل میں لائی گئی ہیں۔
لاہور ہائیکورٹ آڈٹ سیل میں پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ کے گریڈ20 کے آفیسر محمد علی آصف گیلانی کو چیف فنانس اینڈ اکاؤنٹس آفیسر جبکہ گریڈ 19 کے سعد فاروقی کو چیف انٹرنل آڈیٹرکے عہدوں پر تعینات کردیا گیا ، جس سے مالی نظم و نسق میں شفافیت اور قومی سرمایہ کی بچت ممکن ہو سکے گی۔