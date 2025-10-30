صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاہور ہائیکورٹ آڈٹ سیل میں علی آصف گیلانی چیف فنانس آفیسر سعد فاروقی چیف انٹرنل آڈیٹر مقرر

لاہور(کورٹ رپورٹر)چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ جسٹس عالیہ نیلم کے ادارہ جاتی احتساب کے ویژن کے تحت لاہور ہائی کورٹ آڈٹ سیل کے نظام میں تاریخی اصلاحات عمل میں لائی گئی ہیں۔

لاہور ہائیکورٹ آڈٹ سیل میں پاکستان آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس سروس گروپ کے گریڈ20 کے آفیسر محمد علی آصف گیلانی کو چیف فنانس اینڈ اکاؤنٹس آفیسر جبکہ گریڈ 19 کے سعد فاروقی کو چیف انٹرنل آڈیٹرکے عہدوں پر تعینات کردیا گیا ، جس سے مالی نظم و نسق میں شفافیت اور قومی سرمایہ کی بچت ممکن ہو سکے گی۔

