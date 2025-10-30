صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھریلو گیس کنکشن کیلئے ایک ماہ میں 3لاکھ سے زائد درخواستیں

  • پاکستان
لاہور (اپنے کامرس رپورٹر سے )گھریلو گیس کنکشنز پر پابندی ختم ہوتے ہی درخواستوں کا رش بڑھ گیا۔

سوئی ناردرن کو ایک ماہ میں 3 لاکھ سے زائد درخواستیں موصول، سیلز سٹاف کی شدید کمی کے باعث کنکشنز تاخیر کا شکار،5 سال بعد گھریلو گیس کنکشنز پر پابندی ختم ہونے کے بعد صارفین کی بڑی تعداد نے آر ایل این جی نیو کنکشنز کے حصول کے لیے درخواستیں دینا شروع کردیں،سوئی ناردرن گیس کمپنی کے ریجنل دفاتر میں کام کا بوجھ بڑھ گیا،ذرائع کا کہنا ہے کہ سیلز سٹاف کی شدید کمی کے باعث ڈیمانڈ نوٹسز کے اجرا میں تاخیر ہورہی ہے ۔ ہزاروں صارفین کی درخواستیں اکنالج ہی نہیں ہوسکیں،درخواستیں اکنالج نہ ہونے سے ارجنٹ وائوچر کا اجرا بھی تاخیر کا شکار ہے ، سوئی ناردرن حکام کا کہنا ہے کہ کوشش کررہے ہیں کہ صارفین کو جلد از جلد آر ایل این جی گیس کنکشنز فراہم کریں۔

