متنازعہ ٹویٹ کیس:ہادی علی چٹھہ کمرہ عدالت کے باہرسے گرفتار
اسلام آباد (اپنے نامہ نگارسے )ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج افضل مجوکہ نے متنازعہ ٹویٹ کیس میں ہادی علی چٹھہ کے ناقابلِ ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیئے جس پر این سی سی آئی اے نے ہادی علی چٹھہ کو گرفتار کر لیا۔
دوران سماعت عدالت نے ہادی علی چٹھہ کے خلاف وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے حکم دیا کہ ملزم کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے ۔ عدالت نے ہادی علی چٹھہ کے ضمانتی مچلکے منسوخ کرنے کا حکم دیا۔آڈر جاری ہونے کے بعد ہادی علی چٹھہ کمرہ عدالت میں پہنچ گئے جس پر عدالت نے کہا آڈر جاری ہوچکا ہے اب آپ کل ہی پیش ہوں،ہادی علی چٹھہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا صبح سے تین دفعہ سماعت ہوئی ایمان پیش ہوتی رہی ، میں ابھی آیا ہوں تین بھی نہیں بجے مگر جج صاحب چیمبر سے باہر نہیں آرہے ، بعدازاں این سی سی آئی اے کے اہلکاروں نے ہادی علی چٹھہ کو کمرہ عدالت کے باہر سے گرفتار کر لیا ۔