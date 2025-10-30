صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کم عمرصارفین کیلئے انسٹا گرام ٹین اکاؤنٹس فیچرمتعارف

اسلام آباد (نیوز رپورٹر) پی ٹی اے نے میٹا کے تعاون سے انسٹاگرام کا نیا سیفٹی فیچر ’’ ٹین اکاؤنٹس‘‘ متعارف کرایا ہے جس کے تحت 16 سال سے کم عمر صارفین کے اکاؤنٹس خودکار طور پر ’’ٹین اکاؤنٹس‘‘ میں تبدیل ہو جائیں گے۔

جس سے انہیں غیر ضروری روابط ، ناموزوں مواد اور ممکنہ آن لائن خطرات سے تحفظ حاصل ہوگا ۔ افتتاحی تقریب میں میٹا، یونیسف، این سی آر سی اور بچوں کے تحفظ سے متعلق مختلف اداروں کے نمائندگان نے شرکت کی۔ پی ٹی اے کے چیئرمین میجر جنرل (ر ) حفیظ الرحمن نے کہا کہ پی ٹی اے ایک محفوظ ڈیجیٹل ماحول کے قیام کے لیے پرعزم ہے ۔میٹا کی جانب سے جنوبی ایشیا کیلئے ہیڈ آف سیفٹی پالیسی ڈاکٹر پریانکا بھلا نے پی ٹی اے کے مسلسل تعاون کو سرا ہا ۔

