این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی کیلئے 18نومبر کو صوبوں کیساتھ پہلااجلاس
اسلام آباد (مدثر علی رانا) این ایف سی ایوارڈ میں تبدیلی کے لیے پہلا قدم اٹھا لیا گیا، وفاق نے صوبوں کو 18 نومبر کو طلب کر لیا۔ باوثوق ذرائع کے مطابق وفاق کی جانب سے نئے قومی مالیاتی کمیشن پر صوبوں کو 18 نومبر کو پہلی میٹنگ کی درخواست کی گئی ہے ۔
اس سے قبل وزارتِ خزانہ نے 10 نومبر کو اجلاس کے لیے صوبوں کو مدعو کیا تھا لیکن صوبوں کی درخواست پر تاریخ آگے بڑھائی گئی۔ اگر تاریخ میں دوبارہ تبدیلی نہ ہوئی تو گیارہویں ایوارڈ کے لیے اہم پیش رفت ہوگی۔ نئے ایوارڈ پر آئی ایم ایف بھی آن بورڈ ہوگا۔ گیارہویں کمیشن کے سربراہ وزیرِ خزانہ این ایف سی کی پہلی میٹنگ کی صدارت کریں گے ۔ ایوارڈ سے متعلق سفارشات اور ذیلی گروپس قائم کرنے کا جائزہ لے کر آئندہ کا لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا۔اس سے قبل گیارہویں نیشنل فنانس کمیشن کا 28 اگست کو ہونے والا پہلا اجلاس سندھ کی درخواست پر ملک میں سیلابی صورتحال کے باعث مؤخر کیا گیا تھا۔ اجلاس میں شرکت کے لیے تمام این ایف سی ارکان کو دعوت دی گئی تھی۔ ایوارڈ سے متعلق سفارشات اور ذیلی گروپس کے قیام کا جائزہ اجلاس کے ایجنڈے کا حصہ تھا۔ اجلاس میں مستقبل کے اجلاسوں کے حوالے سے لائحہ عمل بھی طے کیا جانا تھا۔ صدرِ پاکستان نے 11ویں قومی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کی تشکیل 22 اگست کو کی تھی۔