شبلی فراز کی سینیٹ سیٹ پر الیکشن آج شیڈول معطل کرنیکی استدعا مسترد
اسلام آباد(کورٹ رپورٹر ،دنیا نیوز،مانیٹرنگ ڈیسک )الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ شبلی فراز کی نااہلی پر خالی ہونے والی سینیٹ نشست پر انتخابات آج خیبرپختونخوا اسمبلی میں منعقد ہوں گے ۔
الیکشن کمیشن کے مطابق خیبرپختونخوا اسمبلی میں صبح 9 سے شام 4 بجے تک ووٹنگ ہوگی، تحریک انصاف نے خرم شہزاد کو امیدوار نامزد کیا ہے جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے نثارخان اور 3 آزاد امیدوار بھی مقابلے کی دوڑ میں شامل ہیں۔ادھر سپریم کورٹ آئینی بینچ نے پشاور ہائیکورٹ کا شبلی فراز کی الیکشن کمیشن کیخلاف درخواست پر سماعت کو غیر معینہ مدت کیلئے ملتوی کرنے کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا۔ عدالت نے سینیٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کردی۔سپریم کورٹ کے جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں پانچ رکنی آئینی بینچ نے اپیل پر سماعت کی۔ دوران سماعت شبلی فراز کی جانب سے وکیل بیرسٹر گوہر عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ الیکشن کمیشن سے ہمیں بے آبرو کرکے نکالا گیا، الیکشن کے نوٹیفکیشن پر حکم امتناع دیا جائے اور شبلی فراز کی خالی نشست پر سینیٹ الیکشن روکا جائے ۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا آج کتنی سیٹوں پر الیکشن ہے جس پر بیرسٹر گوہر نے بتایا کہ صرف ایک سیٹ پر الیکشن ہے ۔
عدالت نے سینیٹ الیکشن روکنے کی استدعا مسترد کردی۔ عدالت نے قرار دیا کہ سینیٹ الیکشن میں مداخلت نہیں کریں گے ۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے استفسار کیا کہ آپ نے سینیٹ الیکشن کیلئے امیدوار بھی نامزد کر رکھا ہے تو حکم امتناع کیوں مانگ رہے ہیں؟ دوران سماعت الیکشن کمیشن کے وکیل عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اختیار کیا کہ اس کیس میں ریلیف لینے کیلئے درخواست گزار ملزموں کا سرنڈر کرنا لازمی ہے ۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ کیا پشاور ہائیکورٹ نے ابھی تک کیس کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے سے متعلق فیصلہ نہیں کیا؟ بیرسٹر گوہر نے جواب دیا کہ پشاور ہائیکورٹ نے کیس کو ابھی تک خارج نہیں کیا۔ جسٹس جمال مندو خیل نے ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں ہم ابھی کچھ نہیں کر سکتے ۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل عامر رحمان نے موقف اپنایا کہ عدالت نے لکھا ہے کہ گرفتاری سے پہلے کیس نہیں چلایا جا سکتا۔ جسٹس جمال مندو خیل نے استفسار کیا کہ کیا درخواست گزار پشاور ہائیکورٹ آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو انہیں گرفتار کیوں نہیں کیا جاتا؟ ۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیئے پشاور ہائیکورٹ نے مختصر حکم نامے کے بجائے اکتیس صفحات لکھ دیئے ، صرف ایک پیرا گراف ہی لکھنا چاہیے تھا۔ عدالت نے شبلی فراز کی پشاور ہائیکورٹ کے فیصلے کیخلاف درخواست نمٹا دی۔