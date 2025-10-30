بلوچستان :جعفر ایکسپریس پر فائرنگ،4راکٹ داغ دئیے
ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس وین پر دستی بم حملہ ،2اہلکار وں سمیت 13زخمی
ڈیرہ مراد جمالی ، نصیر آباد (نامہ نگار،مانیٹرنگ ڈیسک)کوئٹہ سے پشاور جانے و الی جعفرایکسپریس پر نوتال کے مقام پر فائرنگ کی گئی اور 4راکٹ داغے گئے جبکہ صوبہ بلوچستان کے شہر ڈیرہ مراد جمالی میں پولیس موبائل پر دستی بم حملے میں 2پولیس اہلکاروں سمیت13افرادزخمی ہوگئے ۔ پولیس حکام کے مطابق کوئٹہ سے پشاور جا رہی جعفر ایکسپریس پر نوتال کے قریب فائرنگ اور راکٹ داغے جانے سے بوگیوں کو نقصان پہنچا تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، فورسز کی جوابی فائرنگ سے دہشت گردوں کا منصوبہ ناکام ہوگیا اور وہ فرار ہوگئے ، جعفر ایکسپریس کو ڈیرہ مراد جمالی سٹیشن پر روک دیا گیا ۔ڈیرہ مراد جمالی میں شاہ پٹرول پمپ کے قریب نامعلوم افراد نے گشت پر مامور پولیس کی موبائل وین پر دستی حملہ کیا ،جس سے 2پولیس اہلکاروں ،خواتین اوربچوں سمیت13افراد زخمی ہوئے ۔ایس ایس پی غلام سرور بھیو نے بتایا کہ دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی اورزخمیوں کو ہسپتال منتقل کردیا گیا،ملزموں کی تلاش کیلئے سرچ آپریشن کیاجارہاہے ۔