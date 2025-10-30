عوام کی حقیقی نمائندگی کیلئے جمہوری ادارے مضبوط بنائیں:گیلانی
شہری شعور اور ذمہ دارانہ طرزِ فکر کے فروغ کیلئے تعلیم میں سرمایہ کاری کی جائے آئین ریاستی خودمختاری کی اساس، چیئر مین سینیٹ کا باکو میں کانفرنس سے خطاب
باکو (اے پی پی،مانیٹرنگ ڈیسک)چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہاہے آئین عوام اور ریاست کے درمیان پائیدار معاہدہ ہے ،عوام کی حقیقی نمائندگی کیلئے جمہوری ادارے مضبوط بنائے جائیں، آذربائیجان آئینی استحکام اور قومی یکجہتی کی روشن مثال ہے ،پاکستان اور آذربائیجان تاریخی اور مذہبی مماثلتوں میں بندھے ہوئے ہیں۔ باکو میں بین الاقوامی پارلیمانی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یوسف رضا گیلانی نے کہا آئین ریاستی خودمختاری، قومی وحدت اور انصاف کی اساس ہے ۔انہوں نے آئین کی 30ویں سالگرہ پر آذربائیجان کے عوام اور قیادت کو مبارکباد دی۔ چیئرمین سینیٹ نے کہا پاکستان کا آئین آزادی، خودمختاری اور جمہوری استحکام کی ضمانت ہے ، 18ویں آئینی ترمیم وفاق کی مضبوطی اور جمہوریت کے استحکام کی علامت، جمہوری اداروں کی مضبوطی اور عوامی شمولیت ہی پائیدار خودمختاری کا راستہ ہے ۔انہوں نے کہا بدلتی ہوئی دنیا میں جب ریاستی خودمختاری اور جمہوری اقدار کو نئے چیلنجز کا سامنا ہے ، آئین ہی وہ دستاویز ہے جو قوموں کو متحد رکھتا ہے اور ریاستی طاقت کو عوام کے احتساب کے تابع بناتا ہے ۔چیئرمین سینیٹ نے کہا جمہوری اداروں کو مضبوط بنایا جائے تاکہ وہ عوام کی حقیقی نمائندگی کر سکیں،شہری شعور اور ذمہ دارانہ طرزِ فکر کے فروغ کے لیے تعلیم میں سرمایہ کاری کی جائے ۔