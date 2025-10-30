منشیات فروشی پربچہ گرفتار ہوتووالدین شامل تفتیش کریں ،ہائیکورٹ
بچوں کے حقوق کے عالمی کنونشن کے تحت ذمہ داریاں پوری نہ کرنا ریاست کی ناکامی ہیروئن فروخت کرانے کے کیس میں بچی رہا ، والدین کیخلاف کارروائی کاحکم
کراچی (کورٹ رپورٹر) سندھ ہائیکورٹ نے 14 سالہ بچی سے ہیروئن فروخت کرانے کے معاملے پر بچی کو ضمانت پر رہا کرنے اور والدین کے خلاف فوری کارروائی کا حکم دیدیا۔ عدالت نے قرار دیا کہ والدین بچوں کی تربیت، نگرانی اور حفاظت کے ذمہ دار ہیں، اگر وہ منشیات فروشی جیسے جرائم میں ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ جسٹس عمر سیال کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے 14 سالہ بچی سعدیہ کی درخواست ضمانت کی سماعت کی۔ پراسیکیوشن کے مطابق 3 مئی 2025 کو بچی سعدیہ کو 510 گرام ہیروئن سمیت گرفتار کیا گیا تھا۔ دوران تفتیش بچی نے انکشاف کیا کہ یہ ہیروئن اسے اس کی والدہ آسیہ عرف ون ٹین نے فروخت کے لیے دی تھی تاہم بچی کے والد نے عدالت میں بیان دیا کہ اس کی والدہ فوت ہو چکی ہے ، پراسیکیوشن کے مطابق تحقیقاتی افسر نے بتایا ہے کہ آسیہ زندہ ہے اور بچی سے منشیات فروشی میں دونوں والدین کے ملوث ہونے کا قوی امکان ہے ۔ جسٹس عمر سیال نے تحریری فیصلے میں کہا کہ منشیات فروشی میں بچوں کے استعمال کا بڑھتا ہوا رجحان انتہائی تشویشناک ہے ۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جس طرح ماضی میں خواتین کو منشیات کی ترسیل میں استعمال کیا جاتا تھا، اب بچے بھی نشانہ بن رہے ہیں۔
جسٹس عمر سیال نے ریمارکس دیے کہ یہ ریاست کی ناکامی ہے کہ وہ اقوام متحدہ کے بچوں کے حقوق کے کنونشن کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکی۔ عدالت نے 14 سالہ سعدیہ کو بعد از گرفتاری ضمانت پر رہا کرنے اور اس کی حوالگی اس کی پھوپھی کے سپرد کرنے کا حکم دیا ، جس کے لیے 5 ہزار روپے کے مچلکے جمع کرانے کی ہدایت کی گئی۔ عدالت نے بچی کے والد اختر علی اور والدہ آسیہ کو فوری طور پر گرفتار کرکے تفتیش کرنے کا حکم دیا تاکہ یہ تعین کیا جا سکے کہ وہ بچی کو منشیات فروشی میں استعمال کرنے میں ملوث ہیں یا نہیں۔ عدالت نے یہ بھی ہدایت دی کہ اگر والدین ملوث پائے جائیں تو ان کے خلاف متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کرکے معاملہ سندھ پولیس کے ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل اور سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو بھیجا جائے ۔ عدالت نے تحقیقاتی افسر کو حکم دیا کہ وہ بچی کے گھر باقاعدہ دورے کرے تاکہ اس کی فلاح و بہبود کو یقینی بنایا جا سکے ۔ عدالت نے جوڈیشل مجسٹریٹس کو ہدایت دی کہ مستقبل میں منشیات فروشی کے مقدمات میں اگر کوئی بچہ گرفتار ہو تو اس کے والدین یا سرپرستوں کو لازمی طور پر تفتیش میں شامل کیا جائے اور ملوث ہونے پر ان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے ۔ عدالت نے یہ بھی حکم دیا کہ فیصلے کی نقل آئی جی سندھ، ایس پی انویسٹی گیشن، متعلقہ مجسٹریٹس، ویمن اینڈ چائلڈ پروٹیکشن سیل اور سندھ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کو فوری طور پر ارسال کی جائے تاکہ آئندہ اس نوعیت کے مقدمات میں بچوں کے استحصال کو روکا جا سکے ۔