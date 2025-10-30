صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پختونخوا:سیاسی قوتوں کا امن کیلئے متفقہ سیاسی لائحہ عمل اپنانے پر اتفاق

  • پاکستان
پشاور (نمائندہ دنیا)خیبرپختونخوا اسمبلی سیکرٹریٹ میں سپیشل پارلیمانی سکیورٹی کمیٹی کے اجلاس کی اندرونی تفصیلات سامنے آگئیں۔

ذرائع کے مطابق سپیکر بابر سلیم سواتی کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومتی اراکین نے صوبے کی سکیورٹی اور امن و امان سے متعلق کھل کر گفتگو کی۔ تمام سیاسی قوتوں نے پائیدار امن کے لیے متفقہ سیاسی لائحہ عمل اپنانے پر اتفاق کیا۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ اسمبلی میں ایک جرگہ بلایا جائے گا جس میں تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت اور عمائدین کی تجاویز کی روشنی میں ٹی او آرز تیار کیے جائیں گے ۔اجلاس میں کمیٹی اراکین سے ٹی او آرز کے لیے تجاویز مانگی گئیں اور طے پایا کہ پہلے مرحلے میں متعلقہ اداروں سے تفصیلی بریفنگ لی جائے گی جس کے بعد آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے گی۔ اپوزیشن نے وزیراعلیٰ کو اجلاس میں بلانے کی تجویز دی تاکہ ان سے یقین دہانی حاصل کی جا سکے ۔ وزیراعلیٰ سہیل آفریدی بعد ازاں اجلاس میں شریک ہوئے اور کہا کہ اپوزیشن امن و امان کے قیام کے لیے تجاویز دے ، ان پر مکمل عملدرآمد کیا جائے گا۔

