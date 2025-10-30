عمران کی مقدمات یکجا کرنیکی درخواست عدم پیروی پر خارج
توشہ خانہ 2،سماعت بغیر کارروائی کے ملتوی ،علیمہ کا شناختی کارڈ بلاک عمران سے ملاقات کیلئے ناموں کی الگ الگ فہرستیں ، 5نومبر کو سواتی کیس کا فیصلہ
لاہور، اسلام آباد ،راولپنڈی ،گجرات (کورٹ رپورٹر ، اپنے نامہ نگار سے ، خبر نگار )بانی پی ٹی آئی عمران خان کی اپنے خلاف درج تمام مقدمات یکجا کرنے کی درخواست عدم پیروی پر خارج کر دی گئی۔لاہور ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی آئی کی اپنے خلاف درج تمام مقدمات کو یکجا کرنے کی درخواست پر سماعت ہوئی جس میں عمران خان کی جانب سے کوئی وکیل عدالت میں پیش نہیں ہوا۔دوران سماعت عدالت نے پنجاب حکومت کے وکیل سے استفسار کیا کہ درخواست گزار کے خلاف کتنے مقدمات درج ہیں؟ جس پر وکیل نے بتایا کہ درخواست گزار پر 107 مقدمات درج ہیں۔چیف جسٹس عالیہ نیلم کے روبرو ہونے والی سماعت میں عمران خان کی جانب سے کوئی وکیل پیش نہ ہوا جس پر عدالت نے درخواست عدم پیروی کی بنیاد پر خارج کر دی۔سپیشل جج سنٹرل شاہ رخ ارجمند کی عدالت میں زیر سماعت بانی پی ٹی آئی اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کارروائی کے 27 نومبر تک ملتوی کر دی گئی ۔ عدالت میں مقررہ تاریخ پر کیس کی کوئی باضابطہ کارروائی نہ ہو سکی جس کے بعد عدالت نے آئندہ سماعت کی تاریخ مقرر کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے وکلا کو آگاہ کر دیا ۔
راولپنڈی کے تھانہ صادق آباد احتجاج کیس میں عدالتی حکم پر علیمہ خان کا شناختی کارڈ بلاک کردیا گیا۔عدالتی ذرائع نے کہا کہ چیئرمین نادرا کی طرف سے مفصل رپورٹ آج 30 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوگی۔گورنر اسٹیٹ بینک کی طرف سے بینک اکاونٹس منجمد کرنے کی رپورٹ بھی پیش ہوگی۔بانی پی ٹی آئی عمران خان سے ملاقات کے لیے ناموں کی الگ الگ فہرستیں سامنے آگئیں۔ذرائع پی ٹی آئی کے مطابق بانی سے ملاقاتوں کی فہرست مرتب کرنے کی ذمے داری سینیٹر بیرسٹر علی ظفر کو دی گئی تھی۔بیرسٹر سلمان اکرم راجا نے بیرسٹر علی ظفر کی جاری لسٹ پر ایک اور لسٹ جاری کردی ۔علی ظفر کی لسٹ میں سہیل آفریدی، جنید اکبر، شاہد خٹک، عون عباس، تیمور سلیم اور زرعالم خان کے نام شامل ہیں۔دوسری جانب سلمان اکرم راجا کی فہرست میں سہیل آفریدی، بابر سلیم سواتی، اسد قیصر، جنید اکبر اور تیمور سلیم جھگڑا کے نام موجود ہیں۔ علاوہ ازیں انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی نے سانحہ 9 مئی کے 11 مقدمات کی سماعت 13 نومبر تک ملتوی کر دی۔انسداد دہشت گردی عدالت راولپنڈی کے جج امجد علی شاہ نے کیس کی سماعت کی، سابق وزیرِ داخلہ شیخ رشید احمد عدالت میں پیش ہوئے ، حاضری لگوائی اور بعد ازاں روانہ ہو گئے ۔ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج محمد افضل مجوکہ کی عدالت نے سینیٹر اعظم سواتی کے متنازع ٹویٹ کیسز کی سماعت مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا جو 5 نومبر کو سنایا جائے گا ۔