امریکا سے خام تیل کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی
بحری جہاز 10لاکھ بیرل خام تیل لے کر سنگل پوائنٹ مورنگ پورٹ حب پہنچا
اسلام آباد (مانیٹرنگ ڈیسک )امریکا سے خام تیل کی پہلی کھیپ پاکستان پہنچ گئی، اسے پاکستان اور امریکا کے تجارتی تعلقات میں ایک نیا باب قرار دیا جا رہا ہے ۔ امریکی خام تیل لے کر پہلا جہاز بلوچستان کے ساحل پر واقع سینرجیکو کے سنگل پوائنٹ مورنگ پورٹ حب (ملک کی واحد آف شور خام تیل ہینڈلنگ ٹرمینل)پر لنگر انداز ہوا، اس بحری جہاز کا نام کارگو’’ایم ٹی پیگاسس‘‘ہے جس میں 10 لاکھ بیرل ویسٹ ٹیکساس انٹرمیڈیٹ کروڈ آئل موجود ہے ۔ سینرجیکو پاک لمیٹڈ کے نائب چیئرمین اسامہ قریشی کاکہناہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار امریکی خام تیل کی کھیپ کی آمد ملک کے توانائی کے شعبے اور سینرجیکو دونوں کیلئے ایک اہم سنگِ میل ہے ،نومبر کے وسط میں دوسری اور جنوری 2026 میں تیسری کھیپ آئے گی اور اس کے ساتھ ہی یہ شپمنٹ مکمل ہوگی ،تینوں کارگو مجموعی طور پر پاکستان کے امریکا کے ساتھ تجارتی توازن میں تقریباً 200 ملین ڈالر کی بہتری کا باعث بنیں گے ۔