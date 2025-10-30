اے ڈی بی نے گلیشئرز ٹو فارمز کیلئے 25 کروڑ ڈالر کی منظوری دیدی
اسلام آباد (آئی این پی )ایشیائی ترقیاتی بینک کے گرین کلائمیٹ فنڈ نے گلیشئرز ٹو فارمز پروگرام کے لیے 25 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔
اعلامیے کے مطابق یہ پروگرام ایشیائی ترقیاتی بینک کی قیادت میں پاکستان سمیت 9 ممالک میں شروع ہوگا۔اس منصوبے کا مقصد گلیشئر پر انحصار کرنے والے خطوں میں پانی اور زراعت کے نظام کو مضبوط بنانا ہے ۔منصوبے سے متعلق اعلامیے میں مزید بتایا گیا ہے کہ اے ڈی بی آئندہ 10 برس میں منصوبوں پر3اعشاریہ 25ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور منصوبے کے تحت موثر آبپاشی، پانی ذخیرہ اور واٹر شیڈ مینجمنٹ کو فروغ دیا جائے گا۔گلیشئرز کے پگھلنے سے خشک سالی اور سیلاب جیسے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اے ڈی بی کے اس پروگرام سے ایک اعشاریہ 3 کروڑ افراد، خصوصاً کسان اور پہاڑی علاقوں کی آبادی مستفید ہوگی۔