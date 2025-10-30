صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اے ڈی بی نے گلیشئرز ٹو فارمز کیلئے 25 کروڑ ڈالر کی منظوری دیدی

  • پاکستان
اے ڈی بی نے گلیشئرز ٹو فارمز کیلئے 25 کروڑ ڈالر کی منظوری دیدی

اسلام آباد (آئی این پی )ایشیائی ترقیاتی بینک کے گرین کلائمیٹ فنڈ نے گلیشئرز ٹو فارمز پروگرام کے لیے 25 کروڑ ڈالر کی منظوری دے دی۔

اعلامیے کے مطابق یہ پروگرام ایشیائی ترقیاتی بینک کی قیادت میں پاکستان سمیت 9 ممالک میں شروع ہوگا۔اس منصوبے کا مقصد گلیشئر پر انحصار کرنے والے خطوں میں پانی اور زراعت کے نظام کو مضبوط بنانا ہے ۔منصوبے سے متعلق اعلامیے میں مزید بتایا گیا ہے کہ اے ڈی بی آئندہ 10 برس میں منصوبوں پر3اعشاریہ 25ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کرے گا اور منصوبے کے تحت موثر آبپاشی، پانی ذخیرہ اور واٹر شیڈ مینجمنٹ کو فروغ دیا جائے گا۔گلیشئرز کے پگھلنے سے خشک سالی اور سیلاب جیسے خطرات میں اضافہ ہو رہا ہے اور اے ڈی بی کے اس پروگرام سے ایک اعشاریہ 3 کروڑ افراد، خصوصاً کسان اور پہاڑی علاقوں کی آبادی مستفید ہوگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کھیلوں کی دنیا

ویمنز ورلڈ کپ : جنوبی افریقہ نے پہلی بار فائنل کیلئے کوالیفائی کر لیا

جس کی ٹی ٹونٹی میں جگہ نہیں بنتی وہ کپتان ہے :کامران

ٹی ٹونٹی ورلڈکپ تک سٹریٹیجی یہی رہے گی:سلمان آغا

بنگلادیشی بیٹر چھکا لگا کر اُسی گیند پر ڈرامائی انداز میں آؤٹ

جیولین تھرور ارشد ندیم نے ٹریننگ کا آغاز کر دیا

ون ڈے رینکنگ،روہت پہلے نمبر پر آنیوالے عمر رسیدہ بیٹر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن
Dunya Bethak