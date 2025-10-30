صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی :افغانوں کومکان کرایہ پر دینے والے 5مالک گرفتار

راولپنڈی (خبرنگار ،نمائندگان دنیا) حکومتِ پنجاب کے خصوصی احکامات پر راولپنڈی میں غیر قانونی مقیم افغانوں اور دیگر غیر ملکیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا۔

 کارروائی کے دوران 20 مقدمات درج، افغان باشندوں کو مکان کرایہ پر دینے والے 5 مالک مکان گرفتار جبکہ 74 غیر ملکی افغانیوں کو تحویل میں لے کر ہولڈنگ سینٹر منتقل کر دیا گیا۔ کارروائی تھانہ جاتلی، روات، گوجر خان، ٹیکسلا، صدر واہ، سول لائنز، مورگاہ، نصیرآباد، پیرودھائی اور بنی سمیت مختلف علاقوں میں کی گئی۔ پولیس نے شہریوں کو ہدایت کی ہے کہ غیر قانونی مقیم افراد کو مکان، دکان، گاڑی یا دیگر جائیداد کرایہ یا فروخت پر نہ دیں، نہ ہی کسی کاروباری یا ملازمت کے تعلق میں شامل کریں۔ علاوہ ازیں افغان باشندوں اور دیگر غیر ملکی افراد کو خلافِ قانون رہائش گاہیں کرایہ پر دینے والوں کے خلاف لاہور سمیت پنجاب کے دیگر علاقوں میں خصوصی کریک ڈاؤن کے دوران 20 افراد کو گرفتار کرکے مقدمات درج کر لیے گئے ۔تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن، تھانہ کوٹ مومن، بھلوال اور تھانہ میلہ کی حدود سے 9افراد کو گرفتار کیا گیا ، افغان شہریوں سے رہائش گاہیں خالی کروا کر انہیں پناہ گزین کیمپ منتقل کر دیا گیا ،کالاباغ میں سرچ آپریشن کے دوران ایک افغان فیملی سمیت 10 افراد کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ غیر قانونی مقیم افغان باشندوں کو دکانیں کرایہ پر دینے پر پانچ مقامی افراد کے خلاف مقدمات درج کیے گئے ۔ کالاباغ شہر، لاری اڈا اور کوٹ چاندنہ میں پولیس نے ایک افغان فیملی سمیت 10 افراد کو حراست میں لیا۔ 

