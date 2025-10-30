بلاول بھٹو سے بی آئی ایس پی کی چیئر پرسن سینیٹر روبینہ خالد کی ملاقات
اسلام آباد(سٹاف رپورٹر) پاکستان پیپلزپارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری سے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے زرداری ہاؤس ملاقات کی ۔
ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے ہدایت کی کہ بی آئی ایس پی کے تحت مستحق افراد کو دی جانے والی ادائیگیوں کے نظام کو مزید شفاف کیا جائے ، مستحق افراد کو ادائیگی کا ایک ایسا نظام بنایا جائے جس میں کسی کی عزتِ نفس مجروح نہ ہو، چیئرپرسن بی آئی ایس پی نے کہا کہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ادائیگیوں کے نظام میں جلد مزید بہتری لائیں گے ۔