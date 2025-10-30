پاک بحریہ قومی خودمختاری، دفاع کیلئے ہر لمحہ تیار ، امیر البحر
بحریہ علاقائی بحری سلامتی، امن و استحکام کیلئے کلیدی کردار ادا کر رہی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس اختتام پذیر، نیول چیف کا دفاعی حکمت عملی پر زور
اسلام آباد (خصوصی نیوز رپورٹر)پاک بحریہ کی کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس نیول ہیڈکوارٹرز اسلام آباد میں اختتام پذیر ہوگئی۔ کانفرنس کی صدارت چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے کی۔کانفرنس کے دوران سربراہ پاک بحریہ نے میری ٹائم ڈومین میں روایتی اور غیر روایتی خطرات کا مؤثر طور پر مقابلہ کرنے کے لیے مستقل جنگی تیاریوں کو برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاک بحریہ علاقائی بحری سلامتی، امن و استحکام کے قیام میں کلیدی کردار ادا کر رہی ہے ۔ایڈمرل نوید اشرف نے قوم کو یقین دلایا کہ پاک بحریہ قومی خودمختاری کے تحفظ اور سمندری سرحدوں کے دفاع کے لئے ہر لحاظ سے مکمل طور پر تیار ہے ۔کانفرنس کے دوران آپریشنل تیاریوں، جاری منصوبوں اور آئندہ ایونٹس کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں پاکستان انٹرنیشنل میری ٹائم ایکسپو اینڈ کانفرنس کی تیاریوں پر بھی بریفنگ دی گئی، جو بلیو اکانومی اور علاقائی میری ٹائم تعاون کو فروغ دینے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم ہے ۔کمانڈ اینڈ سٹاف کانفرنس پاک بحریہ کا اعلیٰ فیصلہ ساز فورم ہے ، جس میں چیف آف نیول سٹاف کی سربراہی میں پرنسپل سٹاف آفیسرز اور فیلڈ کمانڈرز پاک بحریہ کی پالیسیوں، ترجیحات اور مستقبل کے منصوبوں کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں ۔